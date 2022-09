Les Portoricains bouillonnent de manque d’électricité quelques jours après Fiona

SAN JUAN, Porto Rico – La moitié de Porto Rico est sans électricité plus de cinq jours après le passage de l’ouragan Fiona – y compris une ville entière où aucune équipe de travail n’est arrivée. Beaucoup sur le territoire américain sont en colère et incrédules, et les appels se multiplient pour l’éviction de la société privée de transport et de distribution d’électricité de l’île.

Les interruptions de carburant aggravent la situation, forçant les épiceries, les stations-service et d’autres entreprises à fermer et laissant les immeubles d’appartements dans le noir car il n’y a pas de diesel pour les générateurs.

Beaucoup se demandent pourquoi il faut si longtemps pour rétablir le courant puisque Fiona était une tempête de catégorie 1 qui n’a pas affecté toute l’île et dont la pluie – et non le vent – a infligé les plus grands dégâts.

“Ce n’est pas normal”, a déclaré Marcel Castro-Sitiriche, professeur de génie électrique à l’Université de Porto Rico à Mayaguez. “Ils n’ont pas donné d’explication convaincante sur le problème.”

Il a noté que l’Electric Power Authority de Porto Rico et Luma, une société privée qui a repris le transport et la distribution d’électricité de l’île l’année dernière, n’ont pas non plus publié d’informations de base telles que les détails des dommages causés au réseau électrique.

“Nous ne connaissons pas encore l’étendue des dégâts”, a déclaré Castro, ajoutant qu’il était préoccupé et surpris que Luma n’ait pas fait venir d’équipages supplémentaires pour augmenter la main-d’œuvre supplémentaire déjà sur l’île.

Luma a déclaré que les inondations de Fiona avaient laissé plusieurs sous-stations sous l’eau et inaccessibles, et il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas besoin de plus de personnel.

“Nous avons toutes les ressources dont nous pensons avoir besoin”, a déclaré l’ingénieur Luma Daniel Hernández.

Le manque d’électricité a incité au moins un maire à activer ses propres équipes de réparation, et plusieurs autres dirigeants de la ville demandent des réponses sur les raisons pour lesquelles les équipes de Luma n’ont pas reconnecté les maisons et les infrastructures clés.

“Ils ne sont même pas arrivés ici”, a déclaré Yasmín Allende, administrateur municipal de Hormigueros, une ville de l’ouest de Porto Rico qui abrite plus de 15 600 personnes, dont beaucoup de personnes âgées.

Elle a déclaré que les responsables de la ville avaient fourni une liste des transformateurs et des lignes électriques tombés en panne ainsi que l’emplacement exact de dizaines de poteaux électriques endommagés. Ils ont même dégagé des ouvertures autour des endroits endommagés pour s’assurer que l’électricité puisse être rétablie dès que possible, a-t-elle déclaré.

“Tout est prêt pour eux afin qu’ils puissent venir faire leur travail”, a déclaré Allende. “Ils n’ont qu’à se présenter.”

Elizabeth González, qui vit à Hormigueros, a déclaré qu’elle avait été forcée de jeter deux sacs de viande vendredi et qu’elle avait du mal à acheter plus d’essence pour son générateur, même si son mari, qui a un cancer, en dépend.

González a déclaré qu’elle en avait assez du réseau électrique de Porto Rico.

« C’est inutile, aussi simple que ça », dit-elle. “Si un ouragan arrive, s’il pleut, ou une petite rafale de vent, le courant s’éteint rapidement.”

Le réseau électrique de l’île s’effondrait déjà en raison des mesures d’austérité, du vieillissement des infrastructures et du manque d’entretien lorsqu’un puissant ouragan Maria a rasé le système en 2017. La reconstruction du réseau venait à peine de commencer lorsque l’ouragan Fiona a frappé dimanche dernier.

Dans les premiers jours suivant Fiona, les responsables de Luma et le gouverneur Pedro Pierluisi ont promis que la grande majorité des clients retrouveraient bientôt leur électricité. Mais vendredi soir, plus de 40% des 1,47 million de clients étaient toujours dans le noir.

De plus, 27 % des 1,3 million de clients de l’eau et des égouts n’avaient pas d’eau en partie parce que les pompes dépendent de l’électricité et que tous n’avaient pas de générateurs de secours.

Ni Luma ni le service public de production d’électricité de Porto Rico n’ont indiqué quand l’électricité sera rétablie dans les zones les plus touchées. Ils ont seulement dit que les hôpitaux et autres infrastructures essentielles étaient leur priorité.

La situation a indigné de nombreux Portoricains, y compris des responsables gouvernementaux locaux.

“Je n’accepterai pas d’excuses”, a déclaré Alexander Burgos, maire de la ville de montagne centrale de Ciales. “Nos lignes électriques sont en place, il n’y a pas de poteaux électriques au sol et nous sommes prêts à être connectés.”

Edward O’Neill, maire de la ville septentrionale de Guaynabo, a tweeté que la “mauvaise performance” de Luma était “inacceptable”.

O’Neill, qui a travaillé à la fois pour la compagnie d’électricité de Porto Rico et pour Luma, a déclaré que sa municipalité avait collecté toutes les informations nécessaires pour aider les équipages à rétablir le courant, mais n’avait vu aucun résultat.

Dans la ville septentrionale de Bayamon, le maire Ramón Luis Rivera en a eu assez d’attendre et a engagé des équipes de réparation indépendantes qui ont commencé à travailler vendredi après-midi, bien qu’elles ne manipulaient pas les fils sous tension.

Cathy Kunkel, une analyste de l’énergie et des finances basée à Porto Rico, a déclaré qu’elle était surprise que le courant n’ait pas encore été rétabli dans les zones à peine touchées par Fiona, y compris la capitale de San Juan.

Elle a également demandé pourquoi Luma n’avait pas employé des centaines de monteurs de lignes expérimentés qui travaillaient avec l’Electric Power Authority de Porto Rico avant que la société privée ne prenne en charge la transmission et la distribution en juin 2021.

“Nous avons cette situation absurdement frustrante”, a-t-elle déclaré. “L’ancien système est maintenu de manière inférieure aux normes. En fait, vous voulez des personnes qui savent comment travailler sur ce système particulier. »

Le manque d’électricité a été lié à plusieurs décès. Les autorités affirment qu’un homme de 70 ans est mort brûlé vif alors qu’il tentait de remplir d’essence son générateur en marche et qu’un homme de 78 ans est mort après avoir inhalé des gaz toxiques provenant de son générateur. Vendredi, la police a déclaré qu’un homme de 72 ans et une femme de 93 ans sont morts après que leur maison a pris feu parce qu’ils comptaient sur des bougies pour s’éclairer.

Castro-Sitiriche, le professeur de génie électrique, a déclaré que le gouvernement de Porto Rico, Luma et l’Electric Power Authority sont tous à blâmer.