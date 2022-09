Les Portoricains attendent de l’aide et s’inquiètent de la reprise après l’ouragan

TOA BAJA, Porto Rico – Carmen Medina, une employée de la ville, a traversé délibérément la communauté ouvrière de Tranquility Village sous un soleil brutal, avec un presse-papiers, des formulaires d’enquête et un stylo à la main – faisant partie d’une petite armée de fonctionnaires essayant d’évaluer l’ampleur de la catastrophe causé par l’impact de l’ouragan Fiona sur Porto Rico.

Elle s’est arrêtée dans une serre blanche et écume de mer et a demandé au propriétaire de détailler ses pertes dans la tempête qui avait inondé une grande partie de la ville de Toa Baja.

Des poches d’eau jaillissaient encore de son plafond vendredi dans ce qui avait été une maison récemment repeinte, et Ortiz a énuméré ce dont elle pouvait se souvenir de ses meubles et autres biens perdus.

Après être restée dans un refuge et chez une amie pendant des jours, elle espère bientôt réintégrer sa maison : « Quand tu perds ton lit, tu perds la tête.

Fiona a frappé le sud-ouest de Porto Rico avec des vents de 85 mph (140 km/h) le 18 septembre et la large tempête a déclenché des inondations à travers l’île, qui ne s’était toujours pas remise de l’ouragan Maria de 2017, un cyclone plus puissant qui a balayé le territoire américain, oblitérant le pouvoir grille, qui avait depuis été corrigée mais pas entièrement reconstruite.

Dimanche, environ 45 % des 1,47 million de consommateurs d’électricité de Porto Rico restaient dans le noir, et 20 % des 1,3 million de consommateurs d’eau n’avaient aucun service alors que les travailleurs avaient du mal à atteindre les sous-stations électriques submergées et à réparer les lignes tombées en panne.

Les stations-service, les épiceries et d’autres entreprises ont temporairement fermé leurs portes en raison du manque de carburant pour les générateurs. La Garde nationale a d’abord envoyé du carburant aux hôpitaux et autres infrastructures critiques.

“Nous partons de zéro”, a déclaré Carmen Rivera alors qu’elle et sa femme épongeaient l’eau et jetaient leurs appareils endommagés, ajoutant aux piles de meubles pourris et de matelas détrempés qui bordaient leur rue.