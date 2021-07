Les Portland Trail Blazers décrochent le premier contrat de patch de maillot de crypto-monnaie de la NBA

La National Basketball Association a décroché son premier parrainage de maillot de crypto-monnaie après que les Portland Trail Blazers ont accepté les termes de la plate-forme de crypto StormX, a annoncé l’équipe jeudi.

Dans le pacte, StormX aura une présence de marque sur les maillots de match et d’entraînement des Blazers et sur la signalisation dans l’arène et tirera parti de la propriété intellectuelle de l’équipe à l’échelle internationale. StormX créera également le premier NFT de l’équipe, qui sera disponible ce mois-ci.

Agence sportive Groupe de médias Wasserman participé aux négociations de l’accord StormX. Les termes de l’accord n’ont pas été communiqués. Cependant, les experts du parrainage suggèrent que l’accord pluriannuel ne dépasse pas 10 millions de dollars par an. Les Golden State Warriors gagnent environ 20 millions de dollars par saison pour son écusson de maillot, le plus cher de la NBA.

StormX permet aux utilisateurs de gagner de la crypto-monnaie lorsqu’ils font des achats auprès de grandes marques, comme un modèle commercial de remise en argent ou de récompense. La société tire ses revenus des frais de transaction. L’annonce de l’accord note que StormX compte 800 partenaires mondiaux et plus de 2 millions d’utilisateurs. La société propose également une application mobile pour les appareils Apple et Android.

L’alignement avec StormX fournit également un composant blockchain exclusif qui positionne les Blazers pour l’avenir de la billetterie et de la collecte de données sur les fans. Les blockchains et les objets attachés à la technologie offrent un certificat d’authenticité unique et non piratable.

Dans un communiqué, le PDG de Blazers, Chris McGowan, a qualifié StormX de « révolutionnaire », ajoutant que l’accord permet à la base de fans de Blazers d’être mieux informée « sur la crypto-monnaie et de gagner du Crypto Cashback ».

L’espace de crypto-monnaie a été actif avec des parrainages sportifs cette année. Mardi, la Formule 1 a conclu un accord de 100 millions de dollars avec Crypto.com, et FTX a repris le nom de l’arène pour le Miami Heat en mars. Cet accord est d’une durée de 19 ans et est évalué à 135 millions de dollars.

La question est de savoir si StormX en aura pour son argent dans ce partenariat sportif.

Les Trail Blazers ont une base de fans fidèles et un marché de soutien, mais l’équipe perdure actuellement problèmes d’image après avoir embauché le nouvel entraîneur-chef Chauncey Billups, qui a été accusé d’agression sexuelle en 1997. Billups n’a jamais été inculpé et a finalement été réglé avec l’accusateur en 2000. Pourtant, l’équipe a fait face titres négatifs et la réaction des médias sociaux après l’introduction de Billups mardi.

De plus, l’avenir de la star de la franchise Damian Lillard n’est toujours pas clair après que l’équipe n’a pas réussi à se qualifier au premier tour des éliminatoires de la NBA 2021. S’il est échangé, la valeur du patch des Blazers pourrait baisser. Mais les dirigeants du club suggèrent que les problèmes de relations publiques actuels sont à court terme et ne devraient pas avoir d’impact sur les activités futures de l’équipe.

L’équipe appartient à Paul Allen Estate et vaut 1,9 milliard de dollars, selon Forbes, qui note également que le club génère environ 240 millions de dollars de revenus.