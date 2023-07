Les porteurs de ballon de la NFL défendent Saquon Barkley et Josh Jacobs au milieu des négociations contractuelles

Le poste de porteur de ballon a été le plus largement discuté pendant l’intersaison de la NFL de cette année, et cette discussion n’a fait que s’intensifier cette semaine, alors que des noms de renom comme Saquon Barkley et Josh Jacobs n’ont pas signé d’appels d’offres de franchise avec leurs équipes respectives avant la date limite de 16 h HE. Lundi.

Aucun des joueurs ne devrait se présenter au camp d’entraînement lorsqu’il commencera plus tard ce mois-ci, selon plusieurs rapports, et il n’est pas clair si l’un ou l’autre rendra compte à son équipe respective.

La raison est simple : ils veulent un nouvel accord à long terme.

Et ces deux joueurs en particulier ont montré qu’ils sont prêts à se battre pour ce qu’ils pensent être légitimement mérité.

Barkley, Jacobs et le porteur de ballon des Cowboys de Dallas, Tony Pollard, étaient tous des franchises liées à des contrats d’un an cette intersaison, et bien que Pollard ait signé son contrat lundi, Barkley et Jacobs n’ont pas emboîté le pas. Cela oblige essentiellement les deux joueurs à jouer la prochaine saison 2023 sur l’étiquette de franchise de 10,091 millions de dollars, à moins qu’ils ne choisissent de ne pas participer à la saison.

De plus, plusieurs porteurs de ballon de partout dans la NFL se sont rendus sur les réseaux sociaux lundi pour exprimer leur mécontentement face à la façon dont les joueurs dans leur position ont été traités récemment dans le match d’aujourd’hui.

Tout a commencé avec un tweet d’un dépisteur de la NFL, qui a suggéré que les équipes continuent de recycler grâce aux porteurs de ballon.

Cela a déclenché une série de réponses d’arrières de la ligue, y compris Christian McCaffrey de San Francisco et Derrick Henry du Tennessee.

Ils n’étaient pas les seuls à donner leur avis.

Najee Harris de Pittsburgh, Austin Ekeler de Los Angeles et Jonathan Taylor d’Indianapolis ont également participé.

