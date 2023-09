Les portes seront verrouillées et des milliers de rangers seront mis en congé dans les parcs nationaux si le gouvernement ferme ses portes

PHOENIX — Les entrées des parcs nationaux seront bloquées et des milliers de gardes forestiers seront mis au chômage si le Congrès ne parvient pas à un accord budgétaire ce week-end, a annoncé vendredi le ministère de l’Intérieur.

Cette position constitue un renversement par rapport à il y a cinq ans, lorsque l’administration Trump avait maintenu certains parcs emblématiques ouverts, une décision qui a été qualifiée d’illégale par le Government Accountability Office, l’organisme de surveillance du Congrès.

Cette fois-ci, la majorité des plus de 420 unités du parc national seront interdites au public, ont indiqué les responsables de l’Intérieur. Les gouverneurs de l’Arizona et de l’Utah se sont engagés à maintenir ouverts certains des parcs les plus emblématiques grâce au financement de l’État, notamment le Grand Canyon et Zion.

La possibilité pour les touristes d’accéder à d’autres parcs nationaux dépendra de leur taille, de leur emplacement et d’autres facteurs. En général, si un site est fermé ou verrouillé en dehors des heures de bureau, il le restera, ont indiqué les responsables de l’Intérieur. Des endroits comme le National Mall resteront ouverts, mais rien ne garantit que les toilettes ou les déchets seront entretenus.

« Le public sera encouragé à ne pas visiter les sites pendant la période d’expiration des crédits, par souci de protection des ressources naturelles et culturelles, ainsi que de la sécurité des visiteurs », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le directeur du Service des parcs nationaux peut conclure des accords non remboursables avec les gouvernements étatiques, tribaux ou locaux, ou avec des tiers, pour obtenir des dons destinés à financer les opérations du parc, a indiqué le département. Les plans d’urgence en cas d’arrêt devaient être mis en ligne vendredi matin.

L’association à but non lucratif pour la conservation des parcs nationaux ne s’oppose pas à de tels accords, mais a noté que maintenir les sites ouverts pendant une fermeture sans personnel ni autres ressources suffisants peut s’avérer désastreux.

Par exemple, les poubelles et les toilettes portables ont débordé dans le parc national Joshua Tree lors d’une fermeture fin 2018 et début 2019 qui a duré 35 jours. Certains touristes qui conduisaient hors route ont endommagé l’écosystème fragile.

Le sénateur John Barrasso, républicain représentant le Wyoming, a exhorté jeudi la secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland à maintenir les parcs ouverts grâce aux frais précédemment perçus. L’administration Trump l’a fait en 2018 et 2019 en violation des lois de crédits, a déclaré l’organisme de surveillance du Congrès.

La gouverneure démocrate de l’Arizona, Katie Hobbs, et le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, ont déclaré qu’ils mobiliseraient des fonds publics pour garantir que les visiteurs puissent toujours profiter des profondeurs spectaculaires du Grand Canyon et des falaises rouges vertigineuses de la vallée de Zion, entre autres parcs.

Ils ont cité les avantages économiques pour leurs États et les petites communautés qui dépendent du tourisme.

Les parcs nationaux pourraient perdre collectivement près d’un million de visiteurs par jour en cas de fermeture, et les communautés portes d’entrée pourraient perdre jusqu’à 70 millions de dollars, a déclaré l’association de conservation.

Les fonds de l’Arizona Lottery aideraient à maintenir le parc du Grand Canyon ouvert à un niveau de base, a déclaré Hobbs.

L’Arizona a payé environ 64 000 $ par semaine pendant la fermeture de 35 jours pour couvrir le nettoyage des toilettes, l’enlèvement des déchets et le déneigement du Grand Canyon. Les personnes titulaires d’un permis pour faire de la randonnée dans l’arrière-pays ou du rafting sur le fleuve Colorado pouvaient toujours y aller, mais aucun nouveau permis n’a été délivré.

Les hôtels et restaurants sont restés ouverts.

Parmi ceux qui travailleront lors d’un autre arrêt potentiel figurent les travailleurs des services d’urgence du Grand Canyon qui protègent les visiteurs et les quelque 2 500 personnes qui vivent dans le parc national, a déclaré la porte-parole du Grand Canyon, Joëlle Baird.

L’Utah a payé environ 7 500 dollars par jour au cours de la dernière partie du mois de décembre 2018 pour maintenir Zion, Bryce Canyon et Arches en activité pendant une fermeture. L’organisation à but non lucratif Zion Forever Project a déboursé 16 000 $ pour payer une équipe réduite et maintenir ouverts les toilettes et le centre d’accueil de Zion, qui continue d’attirer plusieurs milliers de visiteurs chaque jour.

Cette année, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a demandé au ministère des Ressources naturelles de l’État d’élaborer un plan pour exploiter et protéger les ressources du parc national des Montagnes Rocheuses et de trois autres parcs.

Dans le Dakota du Sud, la gouverneure Kristi Noem étudiait l’impact possible d’une fermeture sur les parcs nationaux, y compris le mont Rushmore.

Le bureau du gouverneur du Montana, Greg Gianforte, n’a pas précisé si l’État dépenserait de l’argent pour maintenir ouverts les parcs nationaux des Glaciers ou de Yellowstone. La majeure partie de Yellowstone se trouve dans le Wyoming, mais trois des cinq entrées se trouvent dans le Montana.

Le gouverneur républicain du Wyoming, Mark Gordon, attend plus d’informations de l’Intérieur et de la Maison Blanche pour mieux comprendre les options de l’État, a déclaré le porte-parole Michael Pearlman.

Dans l’État de Washington, qui abrite le mont Rainier et les parcs nationaux olympiques, le gouverneur Jay Inslee n’a pas l’intention de fournir davantage de fonds ou de personnel aux parcs nationaux en cas de fermeture. L’administration du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré qu’il ne serait pas rentable de maintenir les parcs nationaux ouverts.

___

les rédacteurs de l’AP, Ed Komenda, à Olympia, Washington ; Amy Beth Hanson à Helena, Montana ; Matthew Brown à Billings, Montana ; Jesse Bedayn à Denver ; Tran Nguyen à Sacramento ; et Matthew Daly à Washington ont contribué à ce rapport.

Anita Snow, Associated Press