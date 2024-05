Les portes rouvrent au Movement Festival après plus de 3 heures de pause en raison des conditions météorologiques

La deuxième soirée du Movement Festival a repris peu après 22 heures dimanche après que des vents violents et de violentes tempêtes ont forcé les évacuations et un retard de plus de trois heures.

Le festival a été interrompu dimanche soir après que les tempêtes se soient propagées dans le centre-ville de Détroit avant 19 heures.

Le Movement Festival continue à Détroit

Vers 18h30, des tempêtes se sont propagées dans la zone et d’autres devraient se déplacer dans la soirée.

Kevin Saunderson et Idris Elba devraient faire la une du Mouvement dimanche. nuit.

La météo s’annonce meilleure pour le dernier jour du festival lundi