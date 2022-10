Patrick Vieira a déclaré qu’il y avait un manque d’opportunités pour les managers noirs. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, a déclaré que “les portes ne sont pas ouvertes” pour les managers noirs dans le football.

Un rapport du Black Footballers Partnership a révélé que 43% des joueurs de Premier League et 34% des joueurs de la Ligue anglaise de football sont noirs, mais seulement 4,4% des managers sont noirs. Le rapport a également révélé que 14 % de ceux qui ont les meilleures qualifications d’entraîneur – une licence professionnelle de l’UEFA – sont noirs, et seulement 1,6 % des postes de direction, de direction et de propriété dans le football sont occupés par des Noirs.

Vieira est le seul manager noir de la Premier League, et il a déclaré qu’il y avait un manque d’opportunités offertes aux personnes de couleur.

“Nous devons donner des opportunités aux personnes de couleur” il a dit à BBC Sport. “Nous sommes aussi bons que n’importe qui d’autre. Et nous ne devons avoir ni plus ni moins d’opportunités que n’importe qui d’autre.

“Quand vous regardez les cinq meilleures ligues du monde et que vous regardez le nombre d’entraîneurs noirs que vous avez en première ou en deuxième division, ce n’est pas suffisant.

“Il y a un manque d’opportunités là-bas. Il y a un manque de connexion de la part des joueurs noirs pour nous connecter un peu plus avec les gens qui prennent les décisions.

“Mais dans l’ensemble, je crois que les portes ne nous sont pas ouvertes pour faire ce que nous pouvons faire et entrer dans la gestion. Quand je parle de gestion, je parle de l’équipe, mais je parle aussi du niveau supérieur. .

“Nous devons avoir plus d’opportunités de montrer que nous sommes aussi bons que n’importe qui d’autre.”

Vieira, à sa deuxième saison en tant que manager du Palace, a mené le club à une 12e place la saison dernière – une amélioration par rapport à ses deux campagnes précédentes à la 14e place.

Palace occupe la 13e place de la Premier League et accueille Southampton samedi.