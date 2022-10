Les portes du stade sont trop petites pour s’échapper lors d’une bousculade mortelle dans le football, selon la police indonésienne

Les portes du stade de football indonésien où la police a tiré des gaz lacrymogènes qui ont déclenché un écrasement mortel étaient trop petites et ne pouvaient en accueillir que deux à la fois alors que des centaines tentaient de s’échapper, ont déclaré mardi les enquêteurs de la police.

Des photos du stade de Malang où 125 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées samedi soir dans l’une des catastrophes les plus meurtrières lors d’événements sportifs ont montré quatre panneaux de porte communicants formant une porte. Il y avait 14 portes au total.

La police a déclaré que son enquête s’était concentrée sur les enregistrements vidéo des caméras de surveillance à six des 14 portes où la plupart des victimes sont décédées.

“Pour ces six portes, elles n’étaient pas fermées mais elles étaient trop petites. Elles avaient une capacité pour deux personnes mais il y en avait des centaines qui sortaient. Il y avait un écrasement là-bas”, a déclaré le porte-parole de la police Dedi Prasetyo aux journalistes. Il a ajouté que les portes étaient sous la responsabilité des organisateurs.

La plupart des décès sont survenus lorsque la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes et déclenché un écrasement de fans faisant une course paniquée et chaotique vers les sorties. La police a agi après que certains des 42 000 supporters de l’Arema FC se soient précipités sur le terrain en colère après la défaite de leur équipe 3-2, sa première défaite à domicile contre Persebaya Surabaya en visite en 23 ans.

Nous voulions nous échapper mais la porte était fermée. C’est pourquoi la plupart des gens sont morts. — Prasetyo Pujiono, agriculteur de Malang, qui a regardé le match près de la porte 13

Lundi, la police a annoncé qu’elle avait limogé un chef de la police et neuf officiers d’élite, et 18 autres faisaient l’objet d’une enquête pour responsabilité dans le tir de gaz lacrymogène à l’intérieur du stade.

Certains survivants ont déclaré que certaines des portes de sortie étaient verrouillées et qu’ils n’ont pas pu s’échapper. La plupart d’entre eux ont spécifiquement mentionné la porte 13.

“Les gens ont essayé de se sauver après que des gaz lacrymogènes ont été tirés. Mon groupe a été séparé les uns des autres”, a déclaré Prasetyo Pujiono, un agriculteur de 32 ans de Malang qui a regardé le match avec des amis près de la porte 13.

“Les gens ne pouvaient plus rester à l’intérieur du stade. Nous voulions nous échapper mais la porte était fermée. C’est pourquoi la plupart des gens sont morts piétinés ou étouffés”, a-t-il déclaré. “Je me souviens qu’ils criaient qu’ils ne pouvaient pas respirer et que leurs yeux leur faisaient mal.”

Hommage aux victimes

Ceux qui tentaient de s’échapper ont finalement percé le mur à côté de la porte 13, laissant derrière eux un grand trou avec des graffitis griffonnés qui disaient : « Au revoir mes frères et sœurs. 01-10-2022.

Des centaines de partisans d’Arema et de riverains rendent hommage aux victimes aux portes 13 et 12 depuis lundi. Ils ont prié ensemble, déposé des pétales de rose, des bouquets de fleurs et placé plusieurs foulards Arema autour des portes.

REGARDER | La police indonésienne confrontée à des questions après une bousculade dans un stade :

Plus de 120 morts dans une bousculade dans un stade de football en Indonésie La police indonésienne est confrontée à des questions sur ses tactiques après avoir tiré des gaz lacrymogènes à l’intérieur d’un stade de football, déclenchant une bousculade qui a fait plus de 120 morts et des centaines de blessés.

Pujianto a déclaré avoir déplacé plus de 20 corps éparpillés autour de la porte 13.

“Pauvres d’eux. Tant de corps étaient éparpillés à la porte 13. Nous n’aurions pas pu sortir si nous ne les avions pas déplacés. Alors mes amis et moi les avons transportés sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Evita Triawardani, une supporter d’Arema âgée de 26 ans, a déclaré qu’à chaque match auquel elle avait assisté, les organisateurs ouvraient généralement les portes 15 à 20 minutes avant la fin du match. Mais ce samedi soir, elle a dit que la porte 13 était fermée. Elle s’est sauvée en courant hors du stade par la porte 14, qui, selon elle, était ouverte.

Elle a dit avoir vu des gens pleurer et haleter dans des nuages ​​​​de gaz lacrymogène, et des parents tenant leurs enfants au-dessus de leurs épaules pour qu’ils puissent respirer. Au moins 17 enfants figuraient parmi les morts.

L’Association indonésienne de football a annoncé qu’elle avait interdit à l’Arema d’accueillir jusqu’à l’année prochaine tout match auquel assisteraient ses supporters à Malang à la suite de la catastrophe de samedi.

Tobing a déclaré que le directeur général d’Arema, Abdul Harris, et le coordinateur de la sécurité, Suko Sutrisno, ont été interdits de participer au football à vie parce qu’ils n’avaient pas sécurisé le terrain et retardé l’ouverture des portes.