Les portes de la classe affaires des avions offrent de nouveaux niveaux d’intimité. Voici pourquoi ils pourraient ne pas être une bonne idée

(CNN) — La classe affaires devient de plus en plus luxueuse, spacieuse et privée. Qu’il s’agisse de coussins de siège et de lit conçus sur mesure, d’équipements et d’accessoires sur mesure ou de co-marquage avec certains des plus grands noms du luxe, les affaires sont vraiment la nouvelle première classe à bord de nombreux avions.

C’est particulièrement vrai dans les mini-suites de classe affaires avec portes, qui ont fait leurs débuts il y a près de 10 ans à bord des avions haut de gamme Mint de JetBlue, et que l’on trouve maintenant sur une douzaine de transporteurs, dont Delta, All Nippon Airways, British Airways et China Eastern, avec plus de roulement sort chaque année.

Les portes améliorent l’expérience de la classe affaires de deux manières : premièrement, elles ajoutent de l’intimité, et deuxièmement, elles évitent ce que les concepteurs de sièges d’avion appellent le «passage en brosse», où un passager ou un membre d’équipage marchant dans l’allée se heurte à un passager assis.

Si vous avez voyagé en classe affaires, vous pensez peut-être déjà à certains sièges où cela serait particulièrement avantageux.

L’un pourrait être les différents types de dispositions décalées où certains sièges sont juste à côté de l’allée, mais d’autres sont loin de l’allée, de l’autre côté d’une petite console. Un autre pourrait être la disposition en chevrons inclinée où les sièges font face à l’allée et vous finissez par éviter le contact visuel avec la personne en face pendant tout le vol.

Coquilles de confidentialité

Une disposition à chevrons inclinée offre également de l’intimité. Safran

Les portes aident évidemment à éviter cela. Mais alors que ces mini-suites avec portes sont plus privées que de nombreux sièges de première classe, le mot “mini” est dans leur nom pour une raison : l’espace pour chaque passager est, bien que massif par rapport à l’économie, toujours plus petit qu’en première classe.

Ajouter un pouce ou deux pour incorporer une porte peut vraiment avoir un impact sur la quantité d’espace disponible pour votre siège.

C’est certainement un problème agréable à avoir, vous et moi pourrions penser à partir de notre siège étroit de 17 pouces dans la rangée 54, mais chaque fraction de pouce de la largeur de la cabine est utilisée, et sur certains avions de taille moyenne comme le Boeing 767 ou 787 et l’Airbus A330 ou A330neo, cela peut faire une réelle différence dans la sensation d’espace d’un siège.

Alors pourquoi les compagnies aériennes choisissent-elles des portes, même sur certains de ces avions de taille moyenne ?

“Il y a sans aucun doute un mouvement vers une plus grande confidentialité dans les avions, passant de la première classe où la suite pleine hauteur d’Emirates a établi une nouvelle norme, à la classe affaires”, a déclaré à CNN le vice-président des ventes et du marketing des sièges d’avion de Collins Aerospace, Alastair Hamilton.

“La plupart des sièges de la classe affaires ont des coques d’intimité depuis un certain nombre d’années maintenant, ce qui éloigne les autres passagers de votre regard lorsque tout le monde est assis. L’ajout de portes renforce encore ce sentiment d’isolement, vous fermant l’allée, en particulier lorsque vous êtes allongé. à plat en position lit.

“Alors, les portes sont-elles nécessaires? Évidemment non. Mais elles sont un avantage pour les passagers qui améliorent l’intimité et, surtout, se reposent et dorment pendant un long vol.”

Poids et espace par rapport aux revenus

Les portes de la classe affaires aident les passagers à éviter les chocs des personnes qui marchent dans l’allée. Sièges d’avion Unum

Hamilton ajoute que les portes peuvent ajouter du coût, du poids et de la complexité à un siège, mais peuvent générer plus de revenus.

“Du point de vue des passagers, la possibilité de fermer la porte et d’avoir ‘mon espace’ sera toujours perçue comme un avantage”, dit-il. “Plus l’allée est dans la ligne des yeux, plus cet avantage est important, en particulier lorsque le passager dort. Les compagnies aériennes ont tendance à privilégier les portes et à accroître l’intimité en général, car elles continuent d’améliorer l’expérience des passagers.”

Certaines compagnies aériennes disent non.

Quentin Munier, vice-président exécutif de la stratégie et de l’innovation chez Safran Seats, a déclaré à CNN que la demande de portes se fera souvent au cas par cas, en fonction des exigences de confort ou de la disposition des sièges.

Néanmoins, le collègue de Munier, Jean-Christophe Gaudeau, vice-président du marketing, affirme que la demande semble augmenter.

“Les portes sont ouvertes depuis quelques années maintenant, et année après année, nous avons constaté une augmentation constante de la part des compagnies aériennes demandant des portes dans nos enquêtes ou dans les demandes réelles de devis – jusqu’à un point où une grande majorité des compagnies aériennes le demandent maintenant.

“La question sera de moins en moins de savoir s’il faut ou non avoir une porte, mais plutôt de savoir comment livrer de manière intelligente et efficace.”

La question sera également de savoir si les options sans porte peuvent répondre au besoin d’intimité tout en économisant du poids et de l’espace.

Safran propose une option qui ressemble essentiellement à un volet roulant épais, horizontal, à fixation magnétique et à ressort qui s’étend sur tout l’espace de la porte. D’autres options incluent un rideau comme Air France utilise dans ses sièges de première classe, des séparateurs qui se dilatent et se rétractent comme un ventilateur à main, ou des panneaux coulissants qui ne reproduisent pas entièrement la porte mais ajoutent une intimité substantielle.

Il est temps d’y aller ?

Chris Brady, fondateur du fabricant de sièges Unum, affirme que les compagnies aériennes sont divisées sur la question des portes. Sièges d’avion Unum

Tous ces éléments ont des compromis, c’est pourquoi Chris Brady, un vétéran de l’industrie et le fondateur du fabricant de sièges en démarrage Unum, dit que les compagnies aériennes sont divisées sur la question.

“Tous reconnaissent que les portes sont lourdes et complexes… avec beaucoup de complexité cachée en raison des exigences de certification”, déclare Brady.

“Je pense qu’il est juste de dire que les portes peuvent améliorer l’expérience des passagers, mais pour les chevrons orientés vers l’extérieur à 40 degrés et plus, où vous faites face à l’allée, la contribution est marginale.”

Ce type de siège, à un si grand angle par rapport à l’allée sur un avion monocouloir comme les familles d’avions Boeing 737 ou Airbus A320, est ce que Unum crée comme premier siège, aux côtés d’autres fabricants de sièges à la fois en démarrage et établis.

“Je suis un peu en conflit”, admet Brady. “En tant que passager, j’aime une porte. Je trouve que voler est une expérience merveilleusement insulaire et je me réjouis d’être seul, et une porte aide. En tant que citoyen, je sais qu’ils sont lourds”, ce qui signifie également plus d’émissions de carbone.

Il ajoute que les portes, “à mon avis, devraient être évitées sur la base que la perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer”.

La question de la porte se poursuivra à mesure que de plus en plus de compagnies aériennes et de fabricants de sièges évalueront les avantages.

Mais, dit Brady, “une compagnie aérienne courageuse peut et doit les supprimer”.