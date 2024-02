Les portefeuilles numériques bien positionnés pour les paiements en réalité mixte

L’histoire a tendance à se répéter.

Par exemple, imaginez ceci : le Bitcoin se négocie à plus de 50 000 $ et l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde vient de lancer un casque de réalité mixte.

Seulement, nous ne sommes pas en 2021. Nous sommes en 2024, et le bitcoin est né des cendres d’une industrie de crypto-monnaie meurtrie, tandis que le casque de réalité mixte récemment lancé et très animé vient de Pommeet non la plateforme anciennement connue sous le nom de Facebook.

Alors qu’en 2021 le métaverse et ses avatars apodes ont attiré leur lot de regards, en 2024, les environnements de réalité mixte, qui combinent des éléments de réalité virtuelle et de réalité augmentée, sont pris plus au sérieux tant par les marques que par les consommateurs.

Mais une chose reste la même aujourd’hui qu’il y a trois ans : le manuel commercial pour les réalités mixtes et virtuelles est encore en cours d’écriture, et sa mise en œuvre réussie nécessitera de nouvelles façons de penser les paiements et l’expérience utilisateur.

Pour tirer le meilleur parti de l’opportunité émergente de la réalité mixte, quel que soit le secteur, il est essentiel d’établir une infrastructure de paiement pour cette nouvelle fusion de l’informatique spatiale, du paysage numérique connecté et du matériel de casque et d’appareil portable qui vise à devenir la prochaine plate-forme pour les humains. connectivité.

La solution pour offrir une expérience de paiement transparente et sécurisée dans des environnements virtuels pourrait s’avérer être celle que nous possédons déjà, et elle est de plus en plus intégrée dans les offres de réalité mixte qui peuplent le marché actuel : les portefeuilles numériques.

Mondes virtuels, mouvement d’argent réel

Portefeuilles numériques, y compris Apple Payer, Google Payer, Samsung Payer et d’autres, sont bien placés pour jouer un rôle facilitant les paiements dans des environnements de réalité mixte. Ces portefeuilles peuvent généralement stocker diverses formes de valeur, notamment des devises traditionnelles, des crypto-monnaies et des actifs virtuels ou des jetons potentiellement uniques spécifiques à la plateforme de réalité mixte.

Les applications et expériences de réalité mixte incluent souvent des marchés virtuels où les utilisateurs peuvent acheter des biens, des services ou des améliorations numériques.

Soulignant cela, l’étude PYMNTS Intelligence «Rapport sur la manière dont nous paierons : comment les appareils connectés permettent le multitâche parmi les consommateurs axés sur le numérique» a révélé que 31 % des consommateurs souhaitent que la réalité virtuelle recrée des expériences d’achat physiques.

Dans ce contexte, les portefeuilles numériques peuvent constituer un moyen existant de permettre des achats in-experience, permettant aux utilisateurs d’acheter des articles ou de débloquer des fonctionnalités sans quitter l’environnement de réalité mixte.

Les mondes virtuels sont relativement nouveaux, mais cela ne signifie pas que les risques et les menaces liés aux paiements liés aux transactions basées sur la réalité mixte sont également nouveaux et inconnus. Les paiements dans le monde virtuel doivent résoudre bon nombre des mêmes défis qui prévalent dans les transactions dans le monde réel et dans d’autres contextes numériques.

Ces défis vont de la gestion efficace des paiements multidevises à la garantie d’une connaissance universelle de votre client et de la conformité de votre entreprise – et au-delà.

Les portefeuilles numériques s’efforcent déjà de résoudre ces points de friction et ces vecteurs de risque dans le monde réel en employant des mesures de cryptage et d’authentification robustes pour garantir des paiements sécurisés. Cela est nécessaire dans les environnements de réalité mixte où les frontières entre les mondes physique et virtuel s’estompent et où les informations personnelles et financières des utilisateurs doivent être protégées.

Supprimer les frictions des expériences de paiement virtuel

À l’instar du commerce électronique traditionnel, l’un des principaux avantages des portefeuilles numériques sur les casques de réalité mixte est qu’ils peuvent prendre en charge les paiements en un clic, rationalisant ainsi le processus de paiement. Ceci est particulièrement important dans les environnements de réalité mixte où la commodité est essentielle pour améliorer l’expérience utilisateur.

Déjà, le casque de réalité mixte d’Apple, le Apple Vision Pro les soutiens Intégration Apple Pay. Métac’est le sien casquele Méta-quêteles soutiens Pay Pal, cartes cadeaux et cartes de crédit. Cela oblige également les utilisateurs à associer les options de paiement à l’aide d’un appareil mobile.

Comme avantage supplémentaire, les portefeuilles numériques peuvent stocker des informations sur les préférences des utilisateurs et l’historique de leurs achats, permettant ainsi des recommandations personnalisées et des programmes de fidélité dans des environnements de réalité mixte. Cela peut améliorer l’engagement des utilisateurs et encourager les transactions répétées, ainsi que faciliter les transactions qui relient les deux réalités, comme la commande de produits physiques qui seront livrés à l’adresse réelle de l’utilisateur.

Néanmoins, comme le commerce axé sur la réalité mixte en est encore à ses balbutiements, les plateformes et les fournisseurs doivent s’assurer que leur infrastructure de paiement peut prendre en charge plusieurs options de paiement et permettre l’intégration de nouvelles méthodes à mesure qu’elles apparaissent.

Pour plus d’informations sur les systèmes de paiement du monde virtuel, le rapport PYMNTS Intelligence «Entrez dans le métaverse : la prochaine frontière du commerce numérique» montre comment les innovateurs utilisent les paiements pour tirer le meilleur parti de l’opportunité de la réalité mixte.

