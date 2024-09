Les porte-parole de Trump lors de la visite de Milwaukee dans le cadre de l’Agenda 47 minimisent les discussions sur le projet 2025

Les représentants de l’ancien président Donald Trump ont organisé une réunion publique dans le Lower East Side de Milwaukee jeudi soir, au cours de laquelle ils ont présenté l’élection de novembre en termes existentiels et ont exhorté leurs partisans à se rendre aux urnes.

Cette visite intervient quelques heures seulement après que le président Joe Biden s’est adressé à ses partisans dans la ville de Westby, dans l’ouest du Wisconsin, lors de sa première visite dans l’État depuis qu’il a abandonné la course présidentielle et soutenu la vice-présidente Kamala Harris fin juillet.

La réunion publique fait partie de la « Team Trump Agenda 47 Policy Tour ». Cette tournée coïncide avec les efforts de Trump pour se distancier du Projet 2025, un projet conservateur créé par la Heritage Foundation, alors même que les démocrates continuent de souligner ses liens avec ce plan.

Le représentant américain Bryan Steil, un républicain de Janesville, a déclaré aux personnes rassemblées à la Studio Jan Serr dans le bâtiment Kenilworth Square East de l’Université du Wisconsin-Milwaukee, que l’élection est une opportunité de « remettre notre pays sur les rails ».

« Le dernier point, c’est que nous ne gagnerons que si nous sommes présents et que nous votons », a-t-il déclaré à la centaine de personnes rassemblées. Il a ajouté que l’élection qui approche à grands pas se jouera à une faible majorité.

Les campagnes de Trump et de Harris ont toutes deux sillonné l’État à seulement deux mois des élections de novembre. Le dernier sondage de la Marquette University Law School a révélé que Trump et Harris étaient statistiquement à égalité dans le Wisconsin, un État clé que Trump a remporté en 2016 et perdu en 2020.

Le panel était animé par le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, qui était rejoint sur scène par Steil, l’ancien gouverneur du Wisconsin, Tommy Thompson, et l’ancienne responsable de l’administration Trump et commentatrice conservatrice Monica Crowley. un contributeur au Projet 2025.

Avant le début de la réunion publique, des dizaines de manifestants se sont rassemblés sur Prospect Avenue, à l’extérieur, avec une marionnette plus grande que nature représentant le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance. Parmi leurs chants figuraient « JD Vance, tu ne peux pas te cacher, stop au projet 2025 » et un slogan de la campagne de Harris, « Quand nous nous battons, nous gagnons ».

Tracy Washington, une solliciteuse de Power to the Polls, a rapidement répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait que les participants à la mairie retiennent de la manifestation : « Je veux qu’ils retiennent (le Projet) 2025 », a-t-elle déclaré.

« Le projet 2025, comme vous le savez, est une attaque contre les personnes âgées, contre notre santé et notre sécurité », a déclaré Pat Dunn, 79 ans, de la League of Progressive Seniors. « Maintenant, je veux que vous m’aidiez à comprendre pourquoi je suis devenu si vieux, et maintenant ils veulent attaquer ma sécurité sociale, ma santé et ma sécurité. »

Le Projet 2025 est présenté comme un « menu de solutions à la crise frontalière, à l’inflation, à une économie stagnante et à la criminalité endémique » qui « démantèle l’État profond irresponsable, enlevant le pouvoir aux élites de gauche et le rendant au peuple américain et au président dûment élu ».

Le projet de politique prévoit, entre autres propositions, le remplacement des fonctionnaires du gouvernement par des personnes nommées par des partis et la suppression du ministère de l’Éducation.

Des réunions publiques similaires se déroulent dans les États clés et se concentrent sur des questions telles que l’économie, la crise frontalière et « la fin de la menace d’une troisième guerre mondiale », a déclaré la campagne de Trump dans un communiqué.

L’équipe de campagne de Trump a qualifié l’Agenda 47 Tour de « l’opération de substitution la plus importante de l’histoire de la politique présidentielle » et a déclaré qu’elle « mobiliserait certaines des personnalités les plus éminentes de la politique, des célébrités influentes et un large éventail d’Américains ordinaires dans les principaux États clés pour défendre le président Trump et son initiative Agenda 47 ».

L’Agenda 47 est le programme de campagne officiel de Trump.

Une centaine de personnes se sont réunies jeudi au Jan Serr Studio, dans l’East Side de Milwaukee, pour écouter les porte-parole de l’ancien président Donald Trump, qui brigue un second mandat à la Maison Blanche lors des élections de novembre. Sur scène, se trouvaient le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’ancien gouverneur du Wisconsin Tommy Thompson, la commentatrice conservatrice Monica Crowley et le représentant américain du Wisconsin Bryan Steil.

Jeudi soir, les sujets abordés allaient de l’économie à l’épidémie d’opioïdes, en passant par l’immigration illégale et les agences « gouvernementales militarisées ».

Les orateurs ont également rallié la foule, en faisant comprendre à ceux qui étaient présents l’importance de gagner le Wisconsin sur la voie de la conquête de la Maison Blanche.

Thompson a exhorté les républicains à se rendre dans des endroits qui ne sont pas « sûrs » pour eux, comme les campus universitaires, le bastion démocrate de Madison et les églises noires.

« Demandez aux gens ce qu’ils veulent. Ils veulent notre programme », a-t-il dit, ajoutant que Harris « essaie de le copier ».

Ce qui n’a pas été mentionné lors de la table ronde, c’est le Projet 2025. Ce n’est que lorsqu’un journaliste a posé la question par la suite que les intervenants ont mentionné la proposition, affirmant que l’événement et Trump n’avaient rien à voir avec cela.

« Il a désavoué le Projet 2025. Ce n’est pas sa politique. C’est comme n’importe quel groupe de réflexion », a déclaré Burgum après coup. « Je pense donc que c’est une fausse piste. »

Il a ajouté que le projet 2025 n’était « pas pertinent ».

Alors que Trump a a essayé de s’en distancerécrivant sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social qu’il ne sait « rien du Projet 2025 », un article de juillet Analyse de USA TODAY a constaté qu’au moins 31 des 38 du projet les créateurs avaient des liens avec l’administration Trump.

Crowley a rejeté l’idée que les démocrates associent la campagne Trump au Projet 2025.

« Je tiens à préciser que lorsque le projet a commencé, au tout début, ils m’ont contacté pour apporter quelques contributions au département du Trésor. J’ai donc été impliqué pendant environ trois semaines, et c’était la fin », a déclaré Crowley.

Elle a souligné que Trump n’avait « absolument rien à voir » avec le projet 2025.

« Le programme politique officiel de Trump pour son second mandat est l’Agenda 47 », a déclaré Crowley.

Vous pouvez contacter Alison Dirr à [email protected]. Vous pouvez contacter Mary Spicuzza à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur le Milwaukee Journal Sentinel : Les partisans de Trump en tournée « Agenda 47 » à Milwaukee minimisent le Projet 2025