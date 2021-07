Les porte-drapeaux de l’équipe américaine arboreront de nouvelles vestes rafraîchissantes

Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques servent à bien des égards de défilés de mode internationaux. Au fil des ans, Giorgio Armani pour l’Italie, Stella McCartney pour la Grande-Bretagne et Ralph Lauren Polo pour les États-Unis, entre autres, ont présenté au monde des technologies portables. Ils prennent grand soin de préparer les vêtements de sport, sachant que même les plus petits détails peuvent être essentiels pour le porteur.

Gardant cette tradition vivante, la société de mode américaine Ralph Lauren Corporation est une fois de plus intervenue pour créer un vêtement de sport spécialement conçu pour garder les porte-drapeaux de l’équipe américaine au frais dans les environs torrides de Tokyo. RL a conçu une veste de couleur blanche avec un système de climatisation personnel à porter par les porte-drapeaux désignés, qui auront cet honneur lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques.

Ralph Lauren équipe Team USA depuis 2008 et sa dernière offre appelée la veste RL COOLING utilise une technologie qui disperse la chaleur du corps du porteur à travers un ventilateur à l’arrière du cou. Selon le menthe rapport, la veste a un contrôleur de batterie personnel léger caché à l’intérieur qui crée une sensation de refroidissement qui durera même dans les conditions les plus humides. La technologie est similaire à la façon dont les gros ordinateurs sont maintenus au frais.

« La veste est imprégnée d’une technologie moderne totalement révolutionnaire et d’une innovation qui va changer notre façon de penser la durabilité et de penser à notre confort personnel », David Lauren, fils de Ralph Lauren, vice-président du conseil d’administration de l’entreprise et chef de la marque et responsable de l’innovation a déclaré sur Twitter.

Pendant ce temps, le reste de l’équipe américaine portera des blazers bleu marine sur mesure en laine cultivée aux États-Unis. La veste aura le patch olympique en rouge sur une poitrine, tandis que l’autre portera l’emblème Polo de la marque de mode. En outre, ils porteront également un t-shirt à rayures horizontales bleu et blanc teint selon un procédé qui utilise moins d’eau, associé à un pantalon en denim bleu slim et à une écharpe à imprimé drapeau, selon le rapport.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici