Des milliers de cochons vietnamiens à ventre rond reniflent et crient à travers Porto Rico dans ce que beaucoup craignent est devenu une quête imparable de manger et de se reproduire sur une île qui lutte pour les arrêter.

Ils se nourrissent dans les jardins et les fermes, renversent les poubelles et laissent des traînées piquantes d’urine et d’excréments, s’arrêtant parfois pour se baigner s’ils trouvent des nids de poule pleins d’eau de pluie. Les anciens animaux de compagnie ou descendants d’anciens animaux de compagnie se sont reproduits à un rythme si alarmant que le territoire américain a déclaré une urgence sanitaire l’année dernière afin que les autorités fédérales puissent commencer à les éradiquer.

C’est la dernière espèce non indigène à envahir les communautés de Porto Rico comme les iguanes et les caïmans l’ont fait avant eux, bien que ceux-ci se révèlent particulièrement difficiles à contrôler et ne peuvent pas être tués pour la nourriture car ils sont porteurs de tant de maladies.

Des équipages de Géorgie, d’Alabama et de Floride ont aidé à éliminer 500 porcs en quatre jours en août dernier, mais les porcs sont si nombreux et dispersés que les responsables ont dû se réunir et proposer un nouveau plan qu’ils ont lancé il y a plusieurs semaines, a déclaré Gustavo Olivieri, assistant du district des Caraïbes. superviseur du service d’inspection de la santé animale et végétale du département américain de l’Agriculture.

C’était incontrôlable, a-t-il déclaré à propos des centaines de porcs concentrés dans une seule zone pauvre de la capitale de Puerto Ricos. Nous avons réalisé qu’il y avait beaucoup plus d’animaux que prévu.

Le problème a commencé il y a environ cinq ans après que les gens ont commencé à acheter les porcs comme animaux de compagnie sans savoir qu’ils atteindraient 250 livres ou plus. Olivieri a déclaré que les porcs se sont multipliés après le passage de l’ouragan Maria en septembre 2017 en tant que puissante tempête de catégorie 4, car certains ont échappé à leur confinement tandis que d’autres ont été libérés par leurs familles.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres officiels, Olivieri a déclaré qu’il estime qu’il y a maintenant des milliers de porcs errant à travers Porto Rico, avec 67 des 78 municipalités de l’île rapportant des observations.

Il a dit que si les porcs sauvages sont un problème sur le continent américain, il est loin d’être proche du niveau de ce qui se passe avec les porcs vietnamiens à ventre pot à Porto Rico. Il n’y a pas d’espèces de porcs originaires de l’île, dont le plat signature est sans doute le lechn asado, ou cochon rôti, grâce à l’introduction de l’espèce par les Espagnols au début des années 1500.

Un après-midi récent, des porcs de toutes tailles ont fouillé dans des tas d’ordures et se sont mêlés à des coqs et des chiens à Cantera, un quartier de la capitale de San Juan qui a longtemps été négligé par le gouvernement. Du verre brisé tintait sous les minuscules sabots des bébés cochons alors qu’ils se précipitaient pendant que les truies se tenaient debout alors que les conducteurs à proximité ralentissaient, certains souriant.

Les dirigeants de la communauté ont déclaré qu’ils comprenaient l’attirance que certaines personnes ressentent pour les porcs: lorsqu’ils sont petits, ils ont l’air vraiment mignons, a déclaré Valerie Figueroa, 31 ans, ajoutant que certains Portoricains vivant à proximité des porcs utilisent les médias sociaux pour donner aux petits ceux loin comme animaux de compagnie.

C’est donc difficile de faire comprendre aux gens les problèmes qu’ils causent, a-t-elle déclaré en ouvrant une brochure qu’elle a créée et imprimée elle-même intitulée, Des problèmes avec les ordures? Des problèmes avec les porcs? Si vous avez répondu Oui, ce document est pour vous.

À l’intérieur de la brochure, il y a des images d’un corral de fortune que des voisins fatigués ont construit pour clôturer les porcs et les empêcher d’entrer dans leur communauté. Aux résidents qui insistent pour nourrir les porcs bien qu’on leur dise qu’ils sont extrêmement intelligents et qu’ils retourneront au même endroit pour se nourrir, Figueroa les encourage à déposer les restes au corral.

Le problème va au-delà de l’odeur et des poubelles renversées. Figueroa a déclaré que sa tante avait trébuché lorsqu’un cochon l’avait poursuivie puis mordue le genou, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Un autre voisin, Jess Laracuente, 52 ans, a déclaré avoir envahi son jardin, où il cultivait autrefois des pois d’Angole, des racines de taro, des tomates, des citrouilles et de la coriandre.

Il ne me reste plus que trois petits plantains, dit-il.

À quelques pâtés de maisons de là, un employé du gouvernement de 36 ans, Luis Melndez, a réparé un pneu crevé devant sa maison comme un sondeur de porcs s’enracinant dans un parc abandonné, agitant leurs petites queues courtes.

Il secoua la tête.

Ils crient tout le temps, dit-il, ajoutant qu’ils ne le laissent pas dormir. C’est un désastre.

Les porcs commencent à se reproduire avant l’âge d’un an, et ils peuvent donner naissance à jusqu’à 10 porcelets à la fois, a déclaré Olivieri. C’est un défi, en particulier compte tenu de leur taux de survie élevé, du manque de prédateurs naturels sur l’île et de leur volonté de manger à peu près tout, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas être tués pour la nourriture car ils étaient porteurs d’environ 30 maladies différentes, y compris divers types d’herpès.

Compte tenu de l’intelligence des animaux, les scientifiques ont essayé une nouvelle approche après les captures des dernières années. Ils ont étudié les habitudes et les comportements des porcs et les types de pièges qui fonctionnaient le mieux. Ils ont fait des implantations sur le terrain, notant que certains groupes de porcs n’étaient attirés que par le maïs tandis que d’autres étaient attirés par les fruits.

Le projet visant à les éradiquer pourrait prendre quelques années. Une fois que les porcs sont piégés, a déclaré Olivieri, ils sont emmenés dans une installation appartenant au ministère de l’Agriculture de Puerto Ricos et euthanasiés de manière humaine.

Ce processus a suscité de vives critiques de la part de groupes de défense des animaux tels que Women United for Animal Welfare, qui dénoncent le meurtre de porcs et demandent qu’ils soient transférés dans une zone sûre jusqu’à ce que quelqu’un puisse leur trouver une maison ou qu’un sanctuaire puisse être construit. Plus de 65 000 personnes ont signé une pétition soutenant ces propositions.

Pendant ce temps, le président du conseil de quartier de Cantera affirme que les habitants ne peuvent qu’attendre.

Nous avons réalisé que cette situation était devenue incontrôlable, a déclaré Gertrudis Caldern. C’est devenu un problème de santé.