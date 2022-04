Les porcs peuvent propager aux humains une super-bactérie mortelle résistante aux antibiotiques, révèle une étude

Des chercheurs danois ont trouvé des preuves que les porcs peuvent transmettre aux humains la dangereuse superbactérie Clostridioides difficile résistante aux antibiotiques. Une équipe de l’Université de Copenhague et du Statens Serum Institut au Danemark a trouvé des échantillons de la superbactérie C.difficile plus fréquemment chez les porcelets et les truies que chez les porcs de boucherie dans 14 élevages porcins au Danemark. La différence peut être due au fait que les porcs plus jeunes ont une composition de microbiote qui les rend plus sensibles à une colonisation réussie, ont déclaré les chercheurs.

C. difficile est une bactérie qui infecte l’intestin humain et résiste à tous les antibiotiques actuels sauf trois. Certaines souches contiennent des gènes qui leur permettent de produire des toxines qui peuvent provoquer une inflammation destructrice de l’intestin, entraînant une diarrhée potentiellement mortelle, principalement chez les personnes âgées et les patients hospitalisés qui ont été traités avec des antibiotiques.

“Notre découverte de gènes de résistance multiples et partagés indique que C. difficile est un réservoir de gènes de résistance aux antimicrobiens qui peuvent être échangés entre les animaux et les humains”, a déclaré le Dr Semeh Bejaoui de l’université.

“Cette découverte alarmante suggère que la résistance aux antibiotiques peut se propager plus largement qu’on ne le pensait auparavant, et confirme les liens dans la chaîne de résistance menant des animaux de ferme aux humains”, a ajouté Bejaoui.

L’étude a été présentée cette année au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) qui se tient au Portugal. Dans l’étude, l’équipe a étudié la prévalence des souches de C. difficile dans le bétail (porcs) et le potentiel de propagation zoonotique des gènes de résistance aux antimicrobiens en les comparant à des isolats cliniques de patients hospitalisés au Danemark.

Des échantillons de selles ont été prélevés sur 514 porcs en deux lots dans des exploitations à travers le Danemark entre 2020 et 2021. Le lot A comprenait 330 échantillons de truies, de porcelets et de porcs de boucherie de quatorze exploitations en 2020. Les 184 échantillons du lot B ont été prélevés lors de l’abattage en 2021.

Sur 514 échantillons de porcs, 54 présentaient des signes de C. difficile. D’autres analyses de 40 échantillons ont révélé que C. difficile était plus fréquent chez les porcelets et les truies que chez les porcs de boucherie. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à la différence d’âge entre les porcelets et les porcs adultes – les porcs plus jeunes ayant une composition de microbiote qui les rend plus sensibles à une colonisation réussie.

Au total, treize types de séquences trouvés chez les animaux correspondaient à ceux trouvés dans les échantillons de selles des patients. ST11, une souche associée aux animaux, était la plus courante. Dans seize cas, les souches ST11 chez l’homme et chez l’animal étaient identiques.

Tous les isolats d’animaux étaient positifs pour les gènes de la toxine et dix étaient également hypervirulents, avec une capacité encore plus grande à provoquer des maladies.

Au total, 38 isolats des animaux contenaient au moins un gène de résistance et, dans l’ensemble, une résistance a été prédite pour sept classes d’antibiotiques, dont les plus courants étaient les macrolides, les bêta-lactamines, les aminoglycosides et la vancomycine – qui sont importants pour le traitement des infections bactériennes graves .

L’équipe a blâmé la surutilisation des antibiotiques en médecine humaine et en tant qu’outils de production bon marché dans les fermes, affectant les efforts de guérison des infections bactériennes.

“Le grand réservoir de gènes conférant une résistance aux aminoglycosides, une classe d’antibiotiques à laquelle C. difficile est intrinsèquement résistant, est particulièrement préoccupant – ils ne sont pas nécessaires pour la résistance chez cette espèce. C. difficile joue donc un rôle dans la propagation de ces gènes à d’autres espèces sensibles », a déclaré Bejaoui.

