Les populations vulnérables de la C.-B. sont plus exposées aux inondations : étude

Selon une nouvelle étude de l’Université de Waterloo, les groupes socialement vulnérables, en particulier en Colombie-Britannique, courent un plus grand risque d’inondation en raison de désavantages systémiques.

La Colombie-Britannique et les provinces des Prairies se classent au premier rang en termes de vulnérabilité, et l’étude s’est concentrée sur les zones urbaines sujettes aux inondations pluviales comme Vancouver et Victoria.

À l’ère du changement climatique, davantage de collectivités seront aux prises avec des inondations. L’étude a révélé que les femmes, les personnes vivant seules, les personnes âgées, les minorités visibles et les résidents en situation d’insécurité économique portent un fardeau disproportionné des risques d’inondations intérieures et côtières.

L’un des auteurs de l’étude, Liton Chakraborty, de Partners for Action de l’Université de Waterloo, a déclaré que les ingénieurs ne tiennent souvent pas compte des composantes sociales dans les procédures d’évaluation des risques.

“Lorsqu’ils divulguent des informations sur l’exposition aux risques, ils induisent les gens en erreur sur le risque d’inondation”, a-t-il déclaré. “Le risque n’est pas seulement basé sur l’environnement physique, les risques pourraient être les caractéristiques des familles et des ménages du quartier, par exemple, les ménages à faible revenu.”

Pour lutter contre ce risque, l’étude suggère que les décideurs politiques doivent tenir compte des caractéristiques raciales et sociodémographiques lors de la conception des stratégies de gestion des risques d’inondation.

Entre autres suggestions, Chakraborty a suggéré de mettre en œuvre des règles plus strictes en matière de planification résidentielle, de promouvoir des stratégies dirigées par la communauté et d’accroître la sensibilisation aux inondations.

Il a souligné que les personnes vulnérables doivent être défendues, en particulier à une époque de changement climatique.

« Quelqu’un a mis toutes ses économies dans une propriété, et il ne sait pas qu’elle pourrait être inondée dans 20 ans. Cela devrait être une information facilement accessible pour eux.

