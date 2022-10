Les populations mondiales d’animaux sauvages ont diminué de 69% depuis 1970, selon un rapport du WWF

CNN

Les populations mondiales d’animaux sauvages ont chuté en moyenne de 69% entre 1970 et 2018, un déclin dangereux résultant du changement climatique et d’autres activités humaines, a averti jeudi le Fonds mondial pour la nature (WWF) dans un rapport.

Le WWF a suivi les changements mondiaux dans l’abondance de la faune sur terre, dans l’air et dans l’eau de près de 32 000 populations de 5 230 espèces de vertébrés entre 1970 et 2018. Il a utilisé un ensemble de données appelé Living Planet Index (LPI), qu’il a rassemblé avec la Zoological Society of London (ZSL) depuis 1998 et mises à jour tous les deux ans.

Rédigé par 89 auteurs, le rapport met en lumière la « double urgence » climatique et la perte de biodiversité de la planète, les forces motrices découlant directement de la dégradation des systèmes terrestres et marins, de la surexploitation des animaux et des plantes et du changement climatique.

L’Amérique latine et les Caraïbes affichent le plus grand déclin régional de la population moyenne à 94%, le rapport avertissant que la forêt amazonienne est sur le point d’être non fonctionnelle.

Andrew Terry, directeur de la conservation et des politiques chez ZSL, a déclaré dans un communiqué que l’indice “met en évidence la façon dont nous avons coupé le fondement même de la vie … (et que) la prévention de la perte de biodiversité et la restauration des écosystèmes vitaux doivent être au sommet de programmes mondiaux pour faire face aux crises croissantes du climat, de l’environnement et de la santé publique.

Actuellement, 1 million de plantes et d’animaux sont menacés d’extinction, 1 à 2,5 % des mammifères, oiseaux, reptiles, poissons et amphibiens ayant déjà disparu, a rapporté le WWF.

Mais les chiffres ne signifient pas que 69% des animaux ont été éliminés de la planète depuis 1970. Le directeur général international du WWF, Marco Lambertini, a déclaré à CNN que le LPI calcule le déclin d’une population d’espèces particulières en pourcentage, puis fait la moyenne de tous les pourcentages pour arriver au chiffre global.

“Normalement, quand les gens pensent à la faune en voie de disparition, ce sont tous les animaux emblématiques tels que les éléphants, les tigres et les pandas”, a déclaré Lambertini à CNN. « Curieusement, certains de ces animaux ont commencé à rebondir. Les tigres sont presque le double de leur nombre et les pandas ont augmenté d’environ 20 % ».

Les animaux moins connus sont souvent ceux qui sont en déclin. Le dauphin rose du fleuve Amazone dans la réserve de développement durable de Mamirauá dans l’État brésilien d’Amazonas, par exemple, a vu sa population décliner de 65 % entre 1994 et 2016, selon le rapport. La population de gorilles des plaines orientales du parc national de Kahuzi-Biega en République démocratique du Congo a chuté de 80 % entre 1994 et 2019, tandis que l’otarie australienne a perdu 64 % de sa population entre 1977 et 2019.

L’indice est basé sur des recherches préexistantes et publiées sur les animaux sauvages, ce qui signifie qu’il existe un biais sur les animaux qui font l’IPV et ceux qui ne le font pas. Tous les animaux inclus sont des vertébrés – des animaux avec des épines – même si les invertébrés, ou des animaux sans épines, sont plus nombreux qu’eux. Les invertébrés ne sont pas inclus car il est plus difficile de mener des recherches sur eux, a déclaré Lambertini à CNN.

En 30 ans d’intervention pour stopper la perte de biodiversité, le LPI continue d’observer des déclins qui, selon le WWF, agissent comme des indicateurs d’alerte précoce de la santé des écosystèmes. Le rapport soulignait l’importance d’une action urgente de la part des gouvernements, des entreprises et du public.

La planète s’est réchauffée de 1,2 degrés Celsius depuis l’époque préindustrielle, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les espèces d’eau douce ont enregistré le plus grand déclin global, à 83 %. En 2021, les températures des océans ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour la troisième année consécutive. Une perte d’habitat et des obstacles aux voies de migration – par exemple, les barrages – sont responsables d’environ la moitié des menaces auxquelles sont confrontés les poissons.

Bien que le rapport trouve le monde naturel proche d’un point de basculement, il réitère également qu’une action transformatrice immédiate peut ralentir et même inverser ces résultats dévastateurs.

La réunion COP15 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique devrait avoir lieu à Montréal en décembre. Lambertini pense que ce sera une opportunité pour les dirigeants de donner la direction au monde en fournissant des solutions pour arrêter ou “rebondir” sur la perte de biodiversité.

“C’est un dicton célèbre, ‘vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer'”, donc un objectif gérable est nécessaire. Le climat, par exemple, doit atteindre zéro émission nette de carbone, mais une perte nette nulle de biodiversité n’est pas suffisante », a-t-il déclaré, en raison de l’ampleur des pertes subies sur une courte période.

Au lieu de cela, il explique que l’objectif mondial devrait être « net positif » sur la biodiversité, car la nature peut revenir, et revient pour certaines espèces.

Un cadre mondial est en cours de discussion pour doubler la protection et la conservation de la nature d’ici 2030. Actuellement, 15% des terres sont conservées et 8% des océans, a-t-il déclaré.

À plus petite échelle, il a déclaré que le public peut faire sa part en suivant une règle simple : « Consommer moins et plus durablement » dans le but de réduire la pression sur la nature.