Les populations hispaniques et noires perdent la plupart des années

Les États-Unis ont connu la plus forte baisse d’un an de l’espérance de vie depuis la Seconde Guerre mondiale pendant la pandémie de COVID-19, et les populations hispaniques et noires ont connu les baisses les plus importantes, selon les données gouvernementales publiées mercredi.

L’espérance de vie à la naissance a diminué de 1,5 an en 2020 à 77,3 – le niveau le plus bas depuis 2003, selon le Centre national des statistiques de la santé des Centers for Disease Control and Prevention. Entre 1942 et 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’espérance de vie aux États-Unis a diminué de 2,9 ans.

« Les chiffres sont dévastateurs », a déclaré Chantel Martin, professeure adjointe d’épidémiologie à la Gillings School of Global Public Health de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. « Les baisses que nous constatons, en particulier parmi la population noire hispanique et non hispanique, sont massives. »

L’espérance de vie a diminué de :

3 ans pour la population hispanique, à 78,8 ans

2,9 ans pour la population noire non hispanique, à 71,8 ans

1,2 ans pour la population blanche non hispanique, à 77,6 ans

Les hommes hispaniques, en particulier, ont enregistré la plus forte baisse, 3,7 ans.

Espérance de vie:Les États-Unis ont suivi les pays à revenu élevé pendant une décennie. La pandémie a aggravé la situation.

Les experts de la santé ont déclaré que les données sur l’espérance de vie sont une preuve supplémentaire de l’effet disproportionné de la pandémie de COVID-19 sur les communautés de couleur.

Les Noirs américains sont hospitalisés avec COVID-19 à 2,9 fois le taux des Américains blancs et meurent à deux fois le taux, selon les données du CDC. Les Latinos sont hospitalisés à 2,8 fois le taux et meurent à 2,3 fois le taux des Américains blancs. Les Amérindiens sont hospitalisés à 3,3 fois le taux et meurent à 2,4 fois le taux.

« Nous avons tiré la sonnette d’alarme très tôt, et je pense que (les données) reflètent directement le racisme structurel de longue date dans ce pays et comment cela a un impact disproportionné sur les communautés noires et hispaniques. Cela a un impact sur l’endroit où ils vivent, travaillent et jouent et a finalement eu un impact sur le risque de mourir de COVID-19 », a déclaré Martin.

Les décès dus au COVID-19 ont contribué à environ 74% de la baisse de l’espérance de vie dans la population générale des États-Unis, selon les données. Un autre 11% de la baisse peut être attribué à une augmentation des décès dus à des accidents ou des blessures non intentionnelles, y compris les décès par surdose de drogue.

« Une chaîne d’oppression incroyable » :L’histoire du racisme aux États-Unis était une condition préexistante pour COVID-19

Pour la population hispanique, cependant, COVID-19 était responsable de 90% de la baisse de l’espérance de vie. Pour la population noire, qui a vu l’espérance de vie atteindre son plus bas niveau depuis 2000, COVID-19 a contribué à 59 % de la baisse. Pour la population blanche, qui a vu l’espérance de vie atteindre le niveau le plus bas depuis 2002, COVID-19 a contribué à 68% de la baisse.

Alors que l’écart d’espérance de vie entre la population blanche et noire non hispanique s’était réduit au cours des trois dernières décennies, l’écart est passé de 4,1 ans en 2019 à 5,8 ans en 2020. L’écart d’espérance de vie entre les populations hispanique et blanche, pendant ce temps , rétréci.

« J’espère vraiment que c’est un signal d’alarme pour les États-Unis », a déclaré Jennifer Karas Montez, professeur de sociologie et codirectrice du Policy, Place, and Population Health Lab de l’Université de Syracuse. « Nous comptons beaucoup sur une solution médicale – sur les vaccins. Et je ne pense pas que cela suffise. »

Les données publiées plus tôt cette année suggèrent que l’espérance de vie a diminué d’un an seulement, et la population noire a connu la plus forte baisse. Ces chiffres ne tenaient pas compte des surtensions automnales et hivernales qui ont entraîné des décès record dus au COVID-19.

Pour la population hispanique, 68% de tous les décès dus au COVID-19 sont survenus au cours du second semestre. Pour la population blanche, 71% des décès ont eu lieu dans la seconde moitié.

« Je ne pense pas que vous soyez prêt » :Les garçons de couleur ont pris encore plus de retard à l’école au milieu de COVID-19

Karas Montez a déclaré qu’il était important de considérer l’effet de COVID-19 sur l’espérance de vie aux États-Unis dans le contexte des tendances de l’espérance de vie avant la pandémie.

L’espérance de vie a augmenté aux États-Unis depuis les années 1980, mais à un rythme plus lent que dans d’autres pays à revenu élevé, a-t-elle déclaré. Vers 2010, l’espérance de vie aux États-Unis a cessé d’augmenter et a commencé à baisser vers 2014.

« Nous étions déjà à haut risque en tant que nation de ne pas pouvoir résister à ce genre de choc exogène sur la santé de la population », a déclaré Karas Montez. « Alors à quoi ressemble le rebond de ce virus? Je ne peux pas imaginer un scénario où nous allons rebondir et être meilleurs qu’avant la pandémie parce que la trajectoire à long terme, depuis 2010, a été un plateau ou un déclin . »

Une étude du mois dernier de la Virginia Commonwealth University a révélé que la pandémie de coronavirus avait élargi l’écart d’espérance de vie entre les États-Unis et 16 autres pays à revenu élevé. Les chercheurs ont découvert que l’écart était passé de 3,05 ans en 2018 à 4,69 ans en 2020. Cette diminution de l’espérance de vie au cours des deux dernières années était 8,5 fois supérieure à la diminution moyenne dans les pays pairs.

« Même si on vaccinait 100% de la population, je pense qu’on retomberait dans la situation très précaire dans laquelle on se trouvait, en 2019 en termes d’espérance de vie », a déclaré Karas Montez. « Nous devons consolider nos fondations ici en termes d’infrastructure sociale, économique et de soins de santé. Nous devons consolider cela afin que nous puissions mieux résister à quelque chose comme ça à l’avenir, car cela se reproduira. «

Contribution : Adrianna Rodriguez