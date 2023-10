Traduit par









22 juin 2023

La Fashion Week Homme de Paris s’est ouverte le 20 juin avec l’extravagance de Louis Vuitton aux côtés des défilés des étudiants de l’IFM et de marques comme Akyol, Valette et Etudes. Comme d’habitude, la saison de la fashion week est aussi l’occasion pour de nombreuses marques d’ouvrir des boutiques éphémères dans la capitale française pour exposer leur style.

Samsoe Samsoe s’est installé du 20 au 27 juin au 11 rue Charles-François Dupuis, offrant aux visiteurs un café de style danois soulignant l’engagement de la marque en faveur du développement durable et de la créativité. Les intérieurs sont un mélange de mode et d’art avec des meubles en denim, et le magasin vend également une collection capsule en édition limitée.

Le 21 juin, la marque de vêtements et d’équipements de sport Asics a ouvert un pop-up store au 3537, un lieu situé au 35 rue des Francs Bourgeois, où Asics présente ses collaborations avec Cecilie Bahnsen, Dime, Hal Studios et Airei.

La marque de mode féminine Hemricourt a également inauguré une boutique éphémère dans la ville, située au 16 boulevard Saint-Denis et ouverte du 22 au 24 juin. La boutique présente les collections Aristocana signature de la marque, un mélange de looks Americana et « d’élégance nonchalante », avec un l’accent est mis sur le bon ajustement pour un usage quotidien.

Highsnobiety a inauguré son hub multimédia Not in Paris, ouvert du 20 au 25 juin, au 101 rue Réaumur. Not in Paris présente les créations et collaborations d’Adidas, Jean Paul Gaultier, JM Weston, Diptyque, K-Way, PAM, Justine Clenquet et bien d’autres.

Du 20 au 25 juin, le concept store Mkrs.Paris, au 6 rue de Thorel, accueille un espace éphémère dédié à En Vrac, qui déniche des brocantes de noms comme Charvet, Figaret, Lanvin, Dior, Sulka et Hilditch & Key, et les personnalise avec des motifs sérigraphiés. Le magasin exposera également les céramiques fabriquées à la main d’En Vrac et « d’autres surprises ».

La marque de luxe ELV Denim ouvre également un pop-up store à Paris, les 23 et 24 juin. Elle a choisi l’hôtel Le Pigalle, au 9 rue Frochot, pour présenter ses jeans et blouses 100% fabriqués avec des tissus recyclés.

La marque londonienne Yenesay s’installe dans le quartier du Marais à Paris jusqu’au 24 juin, avec un pop-up store au 128 rue de Turenne présentant les derniers looks et accessoires de la marque et organisant des événements quotidiens.

Deux labels, Sisterhood by Wolinsky et Septem, célèbrent leur collection capsule collaborative, composée d’une robe et d’une combinaison, avec un pop-up store ouvert à partir du 21 juin au 36 rue Etienne Marcel.