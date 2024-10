Les pop stars font monter la température à « SWEAT » – The Suffolk Journal

L’été des gosses est officiellement devenu l’automne des gosses après que Charli XCX et Troye Sivan ont tout quitté sur scène le 28 septembre au TD Garden.

L’engouement estival pour le dernier album de Charli XCX, « Brat », a amené les fans dans un vert éclatant, inondant Causeway Street et créant l’un des meilleurs environnements de concert dans lequel j’ai jamais été.

Non seulement les artistes ont apporté l’énergie, mais la foule a également apporté sa contribution. Qu’il s’agisse de crier sur les chansons ou de sauter de haut en bas tout au long du spectacle de deux heures, les fans étaient là pour faire la fête.

Charli XCX a apporté une setlist incroyable à Boston, chantant presque tout son album qui est actuellement en tête des charts avec plus de 400 millions de streams sur Spotify. Cependant, elle a également suscité la nostalgie avec son tube emblématique de 2012 « I Love It », laissant tout le monde sans voix dimanche matin.

Bien que Charli monte principalement sur scène en solo, sans danseurs ni musiciens en raison de son style musical, elle utilise pleinement l’espace, courant d’un bout à l’autre et apportant l’énergie dont sa musique a besoin.

En plus du spectacle de lumière qui a amené la scène des clubs à TD, le décor du concert comportait une passerelle en cage à travers la fosse qui se terminait par une scène carrée plus petite au milieu de la section d’admission générale. Plus tard dans le spectacle, cette scène élèverait les deux artistes sur une plate-forme surélevée alors qu’ils se réunissaient pour la première fois pendant le spectacle en chantant leur pièce collaborative « 1999 », sortie en 2018.

L’autre moitié du « Sweat Tour » a été interprétée par l’auteur-compositeur-interprète australien de 29 ans Troye Sivan, qui a sans aucun doute donné à la foule le « Rush » qu’elle recherchait.

Sivan est non seulement un chanteur incroyable et incroyablement confiant sur scène, mais aussi un sacré danseur. La chorégraphie exécutée par lui et son incroyable groupe de danseurs a volé la vedette et a fait passer la performance d’un concert à une production complète.

En tant que personne entrant dans le spectacle ayant adoré « Brat » tout l’été et associé automatiquement tout ce qui était vert citron à l’album, je ne m’attendais pas à préférer regarder Sivan et son équipe de danse bouger à l’unisson sur scène devant l’énergie chaotique et contagieuse de Charli XCX. Mais je ne pouvais pas refuser aux danseurs l’attention qu’ils méritaient et je ne pouvais m’empêcher d’en vouloir encore plus une fois le spectacle terminé.

Je n’ai jamais compris l’idée d’enregistrer et de publier des versions cinématographiques de concerts comme le documentaire « Taylor Swift : The Eras Tour » : Pourquoi revoir un concert auquel vous êtes déjà allé en live ?

Mais après que les lumières se soient allumées dans TD Garden vers 22h30, environ deux heures après le début de la soirée des deux artistes, je suis resté assis là en pensant que j’aurais pu rester encore six heures à sauter et à crier au son de la musique de club, peu importe si. J’avais du travail le matin.

J’ai alors compris pourquoi les tournées passent à l’ère du cinéma et j’ai souhaité que « Sweat » rejoigne le mouvement.

Le spectacle dans son ensemble a non seulement répondu à mes attentes, mais les a même dépassées.

Charli et Sivan ont apporté de l’énergie avec « 365 », « Guess », « Rager Teenager » et « One of your Girls », le public leur criant chaque parole en retour.

J’ai assisté à au moins une douzaine de concerts et je ne me suis jamais senti aussi destiné à être dans une foule. Tout le monde était habillé selon le thème, tout le monde était là pour passer un bon moment et personne ne voulait que ça se termine.

Alors que l’automne descend sur Boston et que les feuilles brunissent, les fans de Charli XCX continueront à porter leur vert vif car l’été des gosses n’était que le début de ce qui est désormais officiellement l’automne des gosses.