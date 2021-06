Les ponts sont dégagés pour que le Brésil accueille la Copa America au milieu d’une pandémie de coronavirus

La Cour suprême du Brésil a décidé jeudi que le pays pouvait accueillir la Copa America malgré la pandémie de coronavirus, ouvrant la voie au tournoi de football en difficulté dans trois jours.

Lors d’une session virtuelle extraordinaire, une majorité des 11 juges de la Haute Cour ont décidé contre les plaignants qui ont fait valoir que les championnats d’Amérique du Sud constituaient un risque inacceptable pour la santé. Plusieurs juges ont cependant ordonné au gouvernement de prendre des mesures de sécurité supplémentaires.

« Il incombe aux (gouverneurs et maires des États) d’établir les protocoles sanitaires appropriés et de veiller à ce qu’ils soient respectés afin d’éviter un ‘Copavirus’, avec de nouvelles infections et l’émergence de nouvelles variantes », a écrit la juge Carmen Lucia dans sa décision.

Les trois affaires portées devant le tribunal étaient le dernier – et peut-être le dernier – moment décisif pour les organisateurs, qui semblent déterminés à remporter cette édition du plus ancien tournoi de football international en cours au monde malgré les obstacles.

Déjà retardée de 12 mois en raison de la pandémie, la Copa America a failli s’effondrer lorsque les co-organisateurs d’origine, la Colombie et l’Argentine, ont échoué à la dernière minute – le premier à cause de violentes manifestations antigouvernementales, le second à cause d’une vague de Covid-19 cas.

Alors que le temps presse jusqu’au match d’ouverture de ce dimanche, le Brésil est intervenu la semaine dernière en tant qu’hôte d’urgence du tournoi des 10 nations.

Mais la décision est extrêmement controversée : le Brésil est également sous le choc de Covid-19, qui a fait près de 480 000 morts dans le pays, juste derrière les États-Unis.

CRAINTES D’UNE HAUSSE DE COVID

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a régulièrement défié les conseils d’experts sur la maîtrise de la pandémie, a donné sa bénédiction pour accueillir le tournoi. Il a salué la décision du tribunal et a prédit que le Brésil « massacrerait » le Venezuela lors du match d’ouverture.

Mais les épidémiologistes avertissent que le Brésil est actuellement confronté à une nouvelle vague de cas, et disent que l’organisation d’un événement sportif international majeur pourrait ajouter de l’huile sur le feu.

« Il est impossible de décrire la folie d’essayer d’organiser un événement de cette ampleur ici maintenant », a déclaré à l’AFP l’infectiologue José David Urbaez.

Les requêtes devant la Cour suprême ont été déposées par le syndicat national des métallurgistes, le Parti socialiste brésilien (PSB) et le Parti des travailleurs (PT) de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, probable adversaire de Bolsonaro aux élections présidentielles de l’année prochaine.

Ils ont fait valoir que le tournoi risquait d’exacerber la crise sanitaire et «violerait les droits fondamentaux à la vie et à la santé».

Bolsonaro et la confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, insistent sur le fait que le tournoi sera sûr. Les officiels brésiliens exigent que les matchs se déroulent sans supporters, y compris la finale du 10 juillet au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Les équipes subiront un test Covid-19 obligatoire toutes les 48 heures. Leurs déplacements seront restreints et ils se rendront aux matches dans les quatre villes hôtes sur des vols affrétés.

Cependant, le ministère de la Santé a renoncé lundi à son intention d’exiger que tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel soient vaccinés contre Covid-19.

Le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, a déclaré qu’il était trop tard pour assurer l’immunité et que les effets secondaires post-vaccins « pourraient compromettre les performances des joueurs ».

JOUEURS, SPONSORS MALHEUREUX

Les organisateurs sont confrontés à de nombreuses réactions négatives.

Deux principaux sponsors, Mastercard et le géant de la bière Ambev, ont déclaré mercredi qu’ils retiraient leurs marques du tournoi.

Une troisième société de boissons alcoolisées Diageo, a emboîté le pas jeudi.

Et de nombreux joueurs et entraîneurs ont critiqué l’événement, dont l’Uruguayen Luis Suarez, l’Argentin Sergio « Kun » Aguero et toute l’équipe nationale brésilienne.

Neymar et son équipe – ainsi que l’entraîneur du Brésil, Tite – auraient été pris au dépourvu par les nouvelles que leur pays accueillerait, et il a été question de boycotter.

Ils se sont finalement arrêtés avant cela, mais ont été directs dans leurs critiques de la CONMEBOL.

« Nous sommes contre l’organisation de la Copa America », ont-ils déclaré mardi dans un communiqué commun.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici