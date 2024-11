Les ponts des parcs de Yellowstone et de Denali font partie des dizaines de travaux de modernisation financés par le gouvernement fédéral.

Les responsables fédéraux des routes ont annoncé jeudi 635 millions de dollars pour réparer ou remplacer de nombreux ponts anciens et obsolètes allant de l’Alaska au Maine, dont quelques-uns situés dans des parcs nationaux populaires.

Les subventions accordées à plus de 70 ponts de petite et moyenne taille dans 19 États constituent la dernière injection de une loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars signée par le président Joe Biden en 2021. La mesure a consacré 40 milliards de dollars aux ponts sur cinq ans, le plus gros investissement dédié aux ponts depuis des décennies.

Le Maine recevra le plus d’argent des dernières subventions – près de 133 millions de dollars pour une douzaine de ponts le long de l’Interstate 95 et de l’Interstate 395. Au moins un des ponts sur l’I-95 est en mauvais état, les autres risquent de se détériorer rapidement, et aucun sont capables de permettre aux véhicules très hauts de passer en dessous d’eux, a déclaré la Federal Highway Administration.

En Alaska, plus de 13 millions de dollars aideront à remplacer le pont Ghiglione dans le parc national et réserve de Denali. Le pont existant n’est pas construit selon les normes sismiques actuelles et il est situé non loin de l’endroit où un glissement de terrain de longue dateaggravée par le changement climatique, a contraint les responsables du parc à restreindre l’accès du public à la route.

Dans le Wyoming, 23 millions de dollars aideront à réparer un pont de 200 pieds de haut vieux de 85 ans qui transporte des véhicules – et parfois des troupeaux de buffles – au-dessus de la rivière Gardner, dans le parc national de Yellowstone. Sans préservation, le pont pourrait devoir fermer d’ici cinq ans, a déclaré la Federal Highway Administration. Les efforts de réhabilitation devraient prolonger sa durée de vie d’environ 30 ans, a déclaré l’année dernière la délégation du Congrès du Wyoming dans une lettre exhortant les responsables fédéraux à approuver le projet.

Les dernières subventions arrivent après l’administration de Biden a annoncé 5 milliards de dollars pour de grands projets de ponts en juillet.

C’est encore bien en deçà des 400 milliards de dollars que le projet American Road & La Transportation Builders Association estime qu’il en coûterait pour effectuer toutes les réparations nécessaires aux ponts à l’échelle nationale.

Environ 42 000 ponts américains sont en mauvais état, dont environ les quatre cinquièmes ont des problèmes avec les sous-structures qui les soutiennent ou les superstructures qui supportent leur charge, selon une analyse d’Associated Press des données fédérales les plus récentes. L’AP plus tôt cette année a identifié plus de 15 000 ponts en mauvais état qui étaient également répertoriés en mauvais état il y a dix ans.

L’un des ponts actuellement jugés en mauvais état est la structure US 49 longue de près d’un kilomètre sur le fleuve Mississippi, qui transporte le trafic entre Helena, Arkansas, et Lula, Mississippi. Une subvention de près de 44 millions de dollars contribuera à prolonger sa durée de vie de quelques décennies, tandis que les responsables des transports prévoient la construction d’un nouveau pont mieux conçu pour le risque sismique de la région.

Parmi les autres ponts pauvres bénéficiant d’une subvention, citons un pont centenaire de Nicollet Avenue à Minneapolis et un pont de Trenton, dans le New Jersey, qui transporte des véhicules sur une ligne ferroviaire Amtrak.

Certaines subventions financeront des groupes de ponts, comme plus de 67 millions de dollars accordés pour remplacer 13 ponts dans le centre du Mississippi et près de 40 millions de dollars pour neuf ponts à Kansas City, Missouri.

D’autres subventions financeront des projets de pont en Arizona, au Colorado, en Iowa, au Michigan, au Montana, au Nebraska, à New York, au Dakota du Nord, en Oklahoma, au Dakota du Sud et au Texas.

Le journaliste de données d’Associated Press Christopher L. Keller a contribué à ce rapport.