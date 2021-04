Les poneys noirs bien-aimés du PRINCE Philip, Balmoral Nevis et Notlaw Storm, feront partie de ses funérailles.

Ils seront placés devant son chariot à quatre roues vert foncé poli alors que son cercueil se dirige vers la chapelle St George.

🔵 Lisez notre Blogue en direct des funérailles du prince Philip pour les dernières mises à jour

Le prince Philip vu conduire une calèche au Royal Windsor Horse Show en 2019 Crédit: PA

Balmoral Nevis et Notlaw Storm participeront tous deux au cortège funèbre de Philip Crédit: PA

Les deux poneys, tous deux nés en 2008, seront accompagnés de deux des palefreniers de Philip au début de la procession.

Balmoral Nevis a été élevé par la reine.

Cela vient comme …

Sa voiture en aluminium et en acier a été conçue par le duc il y a huit ans pour circuler à Windsor et dans d’autres domaines royaux.

Il peut accueillir quatre personnes à sa capacité maximale et peut atteler jusqu’à huit chevaux.

Il a deux sièges rembourrés en cuir noir et une horloge montée sur laiton à l’avant, qui comporte une inscription commémorant le cadeau de la montre.

L’horloge a été présentée au prince Philip par les Royal Irish Hussars de la reine en octobre 1978 pour marquer ses 25 ans en tant que colonel en chef.

Le duc était un chauffeur de calèche expert et a représenté la Grande-Bretagne dans trois championnats d’Europe et six championnats du monde.

Il s’est tourné vers le sport après avoir abandonné le polo à l’âge de 50 ans en 1971 en raison de ce qu’il a appelé son poignet arthritique «douteux».

Dans un livre, le duc a écrit: « Je vieillis, mes réactions ralentissent et ma mémoire est incertaine, mais je n’ai jamais perdu le plaisir de conduire une équipe à travers la campagne britannique. »

Le prince Philip était un chauffeur de calèche expert et a représenté la Grande-Bretagne dans trois championnats d’Europe et six championnats du monde Crédit: PA

Son converti de loin le plus célèbre était Lady Penny Romsey, aujourd’hui comtesse de Mountbatten de Birmanie, qu’il a entraînée.

La comtesse – qui était l’un des amis les plus proches du duc – a eu l’honneur d’être l’un des 30 invités à ses funérailles.

Il a également enseigné à sa belle-fille, la comtesse de Wessex, et sa petite-fille Lady Louise Windsor, 17 ans, a commencé le sport.

Le chariot en aluminium et en acier a été conçu par le duc il y a huit ans Crédit: PA

L’horloge en laiton offerte au duc d’Édimbourg par les Queen’s Royal Irish Hussars en 1978, pour marquer 25 ans en tant que colonel en chef Crédit: PA