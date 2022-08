Les ponceaux de Campton Hills restent inachevés alors que les avocats se disputent l’accord routier – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Alors que le village de Campton Hills et le district routier du canton de Campton continuent sans accord pour l’entretien des routes, une résidente a déclaré qu’elle s’inquiétait des travaux de ponceau inachevés.

Un ponceau sous une route permet aux eaux pluviales de se rendre dans les fossés de drainage.

Lorsque les ponceaux sont remplacés, les équipes de travail creusent une ouverture sur la route, remplacent le ponceau, puis remplissent le haut de la coupe avec du gravier. Pour terminer les travaux, il est recouvert d’asphalte.

C’est ce qu’attend Geri Wilson.

“Les ponceaux ont été construits en juillet”, a déclaré Wilson. “Ils ont creusé six pouces de la rue, remplacé les ponceaux, rempli [the cut] avec du gravier. Et puis ils ne peuvent plus rien faire parce qu’il n’y a plus de contrat avec la commune.

Wilson, un résident de la subdivision Foxfield, a déclaré qu’avec le temps et la pluie, une grande partie du gravier s’était emportée, laissant des nids-de-poule et des gouges sur plusieurs routes.

“Vous devez conduire au milieu de la route pour ne pas crever un pneu”, a déclaré Wilson.

“Les usines d’asphalte ferment en hiver”, a déclaré Wilson. « Cela rend les citoyens vulnérables. … À un moment donné, il faut se dire : ‘OK, des erreurs ont été commises, mais il faut avancer pour le bien des habitants et les faire [street cuts] couvert.’ Arrêtez de pointer du doigt.

Le district routier et le village n’ont pas été en mesure de renégocier un nouvel accord intergouvernemental pour l’entretien continu des 101 milles de route du village.

L’accord a expiré à minuit le 1er août et les responsables ont déclaré que les choses étaient désormais entre les mains des avocats.

Le commissaire aux autoroutes du canton de Campton, Sam Gallucci, a déclaré que les travaux de ponceau mentionnés par Wilson devaient être achevés à partir du 1er août – le même jour que le contrat a expiré.

Sans un accord intergouvernemental, le Campton Township Highway District ne peut pas terminer les travaux de remplacement des ponceaux à Campton Hills qu’il a commencé en juillet. Cela a laissé environ sept ponceaux inachevés, laissant le gravier emporté – alors qu’ils devraient être recouverts d’asphalte. (Photo fournie par Geri Wilson)

“Nous avons remplacé 44 ponceaux et la plupart ont été asphaltés”, a déclaré Gallucci. “Jusqu’à ce que nous obtenions un AIG (accord intergouvernemental), nous ne pouvons pas travailler sur les routes pour le village.”

Gallucci a estimé qu’il restait environ sept ponceaux à asphalter: Arrowhead Drive, Foxfield Drive, White Fence Way, Long Shadow Lane et sur la rue Wilson, Whirlaway Drive.

Le président du village, Michael Tyrrell, a déclaré qu’il espérait que les avocats pourraient résoudre les problèmes de l’accord afin que le district routier puisse terminer son travail.

“Les nids-de-poule et les arbres abattus sont pris en charge par le village”, a déclaré Tyrrell.

Le village travaille sur d’autres sources pour achever les travaux de ponceau si les négociations continuent de s’éterniser, a-t-il déclaré.

“Les avocats examinent les détails en ce moment”, a déclaré Tyrrell. « J’ai bon espoir. Je garde toujours espoir.

Pour sa part, Wilson a dit qu’elle était reconnaissante que le village ait remplacé le gravier délavé pour le ponceau de sa rue.

Mais elle veut que les ponceaux soient asphaltés avant la fermeture des usines pour l’hiver.

Le village faisant des offres extérieures avec des entreprises d’asphalte pendant que les avocats marchandent l’accord intergouvernemental ne remplit pas Wilson d’espoir.

“J’espère que cela sera réparé”, a déclaré Wilson. « Mais les offres extérieures vont prendre – je pense six à huit semaines. Ensuite, les usines d’asphalte fermeront, laissant les citoyens vulnérables.