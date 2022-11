Les pompiers trouvent un résident mort alors qu’il combattait un incendie – Shaw Local

Un résident est mort après un incendie dans un duplex de Lake in the Hills tard samedi soir.

Les pompiers du district de protection contre les incendies de Huntley ont répondu peu avant 23 h 30 à un rapport d’incendie dans le bloc 3000 d’Impressions Drive. Les premiers rapports des appelants indiquaient qu’un résident pouvait encore se trouver dans le bâtiment.

Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont vu une épaisse fumée s’échapper de l’arrière de la maison de deux étages.

Des témoins sur place ont également parlé aux pompiers d’un éventuel résident dans l’immeuble.

Les pompiers du premier moteur arrivé ont ratissé la maison pour le résident, alors qu’un deuxième moteur est arrivé avec des pompiers qui ont commencé à attaquer le feu avec des tuyaux d’arrosage d’un moteur et de l’eau d’une bouche d’incendie à proximité.

D’autres pompiers ont participé à la recherche de la victime et à la lutte contre l’incendie, qui s’était propagé dans tout le bâtiment.

Les pompiers ont trouvé le résident, décédé des suites de ses blessures, au deuxième étage de la maison, a indiqué le district de protection contre les incendies. Ils n’ont trouvé aucun autre occupant.

Pendant ce temps, les pompiers ont maîtrisé l’incendie en 15 minutes, après quoi les équipes ont travaillé pendant 30 minutes pour terminer les opérations de révision.

Une victime est décédée dans un incendie mortel dans un duplex à Lake in the Hills samedi soir 5 novembre 2022. Des membres du district de protection contre les incendies de Huntley ont répondu à l’incendie. (Alex Vucha pour Shaw Local)

Le bâtiment, qui a subi de lourds dégâts, avec des dégâts de fumée dans toute la maison, a été déclaré inhabitable.

Les dommages sont estimés à 200 000 $.

Le district de protection contre les incendies de Huntley a caché l’identité de la victime en attendant la notification de la famille et l’enquête en cours sur l’incendie.

Les pompiers ont déclaré que la maison était équipée de détecteurs de fumée, bien qu’ils aient déclaré qu’il n’était pas clair s’ils travaillaient au moment de l’incendie.

Le district de protection contre les incendies de Huntley, le département de police de Lake in the Hills et le bureau du commissaire des incendies de l’État enquêtent sur l’incendie.

Des entreprises d’Algonquin, de Crystal Lake, du Hampshire, de Woodstock, de Fox River Grove et de Marengo ont soit participé à l’intervention en cas d’incendie, soit changé de quartiers pour les casernes de pompiers de Huntley afin de répondre à d’autres urgences.

