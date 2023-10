Les pompiers travaillent jusqu’à l’aube pour retirer l’épave d’un bus transportant des touristes à Venise ; 21 morts

VENISE (AP) — Les pompiers ont travaillé jusqu’à l’aube mercredi pour retirer l’épave d’un bus qui s’est écrasé dans un quartier de Venise, en Italie, de l’autre côté de la lagune depuis son centre historique, tuant 21 personnes et en blessant au moins 15, pour la plupart des touristes étrangers revenant à un camping à proximité.

Parmi les victimes figurent au moins quatre Ukrainiens et un citoyen allemand, selon la préfecture de Venise. Parmi les blessés, dont cinq dans un état grave, figuraient des ressortissants français, espagnols et croates, ont indiqué des responsables locaux.

Au moins deux des morts étaient des enfants, a déclaré le préfet de Venise Michele Di Bari, ajoutant que la plupart des personnes impliquées dans l’accident étaient « jeunes ».

Le bus – neuf et électrique – transportait des touristes étrangers lorsqu’il est tombé d’une rue surélevée mardi soir et a pris feu. La navette reliait Piazzale Roma, dans le centre historique de Venise, au camping Hu à Marghera, un autre quartier de Venise voisin de Mestre.

Le conducteur italien, Alberto Rizzotto, a été tué dans l’accident. Les procureurs de Venise enquêtent pour savoir s’il s’est senti malade alors qu’il conduisait. Il s’agissait d’un chauffeur expérimenté, a déclaré le conseiller municipal de Venise, Renato Boraso.

Godstime Erheneden se trouvait dans son appartement à proximité de l’accident lorsqu’il a entendu un bruit à l’extérieur. Il s’est précipité dehors et a été parmi les premiers à monter dans le bus.

« Quand nous sommes entrés, nous avons tout de suite vu le chauffeur. Il était mort. J’ai porté une femme sur mes épaules, puis un homme », a déclaré Erheneden au quotidien vénitien il Gazzettino.

« La femme criait : « ma fille, ma fille » et je suis rentré. J’ai vu cette fille qui devait avoir 2 ans. J’ai un fils de 1 an et 10 mois et ils font la même taille. J’avais l’impression de tenir mon fils dans mes bras. C’était terrible. Je ne sais pas si elle a survécu. Je pensais qu’elle était en vie, mais lorsque les sauveteurs sont arrivés, ils l’ont immédiatement emmenée », a déclaré Erheneden.

Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que la scène était « apocalyptique » et a déclaré la ville en état de deuil.

En 2017, 16 personnes à bord d’un bus transportant des étudiants hongrois sont mortes dans un accident près de la ville de Vérone, dans le nord du pays. Et en 2013, 40 personnes ont été tuées dans l’un des pires accidents de la route en Italie lorsqu’un bus est tombé d’un viaduc près de la ville méridionale d’Avellino.

Colleen Barry, Associated Press