Les pompiers soutiennent les efforts caritatifs cette semaine

De multiples efforts caritatifs auront lieu cette semaine au service d’incendie central de Meadville.

Les membres de la section locale 515, la section Meadville de l’Association internationale des pompiers (IAFF), « rempliront la botte » aujourd’hui pour les Jeux olympiques spéciaux. Les pompiers seront postés devant la station au 850 Park Ave. de 9h à 15h pour collecter des dons qui bénéficieront directement aux participants du comté de Crawford, selon une annonce des pompiers.

La station continuera également à organiser une campagne de secours suite aux ouragans afin de fournir un soutien essentiel aux personnes touchées par la dévastation en Caroline du Nord et au Tennessee. Une remorque de collecte a commencé à accepter les dons de fournitures dimanche et restera à la station jusqu’à jeudi avec un départ pour la Caroline du Nord prévu vendredi, bien que les pompiers aient déclaré que le calendrier pourrait être avancé si les circonstances changeaient.

« Les dégâts causés par ces ouragans sont écrasants et les habitants de ces communautés ont besoin de toute l’aide possible », a déclaré le chef Evan Kardosh. « Nous avons l’habitude d’intervenir lorsque cela compte le plus, et c’est l’un de ces moments-là. En nous unissant, nous pouvons faire une réelle différence pour les familles qui sont actuellement en difficulté.

Les membres de la section locale 515 se sont associés à l’Église Méthodiste Unie dans les zones touchées pour garantir que tous les dons soient correctement reçus et livrés à ceux qui en ont le plus besoin, selon l’annonce.

Les aliments non périssables, l’eau en bouteille, les produits de nettoyage, les articles d’hygiène personnelle, les fournitures pour bébés, les couvertures et la nourriture pour animaux seront acceptés. Chaque don, grand ou petit, ira directement aux personnes touchées, apportant ainsi une aide indispensable aux survivants de l’ouragan, selon le communiqué des pompiers.

« Nous savons qu’il y a eu des avertissements concernant le don de fournitures, mais nous avons confirmé que tout ce que nous collectons sera distribué de manière appropriée via des canaux fiables », a déclaré Dan Serafin, président de la section locale 515 de l’AIP. « L’Église Méthodiste Unie de Caroline du Nord est prête à recevoir nos dons, et nous veillerons personnellement à ce que ces articles parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin.

Les dons de secours en cas d’ouragan peuvent également être livrés au centre de santé et de bien-être Vitality Natural sur Park Avenue Plaza. Les contributions en espèces sont également acceptées et peuvent être coordonnées par les pompiers.

Les organisateurs des deux efforts ont noté que, bien que simultanées, les campagnes caritatives n’ont aucun rapport.

« Nous voulons que la communauté sache que les deux événements sont d’égale importance, mais distincts dans leur objectif », a déclaré Serafin. « L’événement Fill the Boot vise à soutenir nos athlètes locaux, tandis que la campagne de secours suite aux ouragans vise à aider ceux qui ont été les plus durement touchés par les récentes tempêtes. Les deux causes méritent toute notre attention.

• Plus d’informations : Appelez le (814) 724-6200.