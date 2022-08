Les pompiers se préparent à la foudre et aux vents violents dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique alors que les tempêtes se profilent

Une grande partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique est avertie du risque d’orages violents jeudi, alors qu’un système météorologique instable roule vers le nord depuis les États-Unis et amplifie le risque d’incendie.

Environnement Canada a émis des veilles d’orages violents pour une grande partie de la région, de la région de Prince George jusqu’aux Similkameen, à l’Okanagan et aux Kootenays.

L’agence météorologique a déclaré que “les conditions sont favorables au développement d’orages violents susceptibles de produire de fortes rafales de vent, de la grosse grêle et de fortes pluies”.

“Des éclairs intenses sont probables avec tout orage qui se développe”, indique l’alerte.

Risque d’incendie élevé à extrême

Le risque d’incendie dans la même région de la province est généralement élevé, avec des poches de risque extrême dans le West Kootenay. Un indice de danger d’incendie “élevé” ou plus signifie que les combustibles forestiers sont très secs et que de nouveaux incendies pourraient “démarrer facilement, brûler vigoureusement et défier les efforts d’extinction des incendies”, selon la province.

Le site Web du BC Wildfire Service a montré des incendies ponctuels causés par la foudre mercredi parsemant les centres d’incendie côtiers, de Kamloops, du sud-est et de Cariboo, dont 10 départs sur l’île de Vancouver, mais tous restent petits.

L’agent d’information du BC Wildfire Service, Karley Desrosiers, a déclaré que la foudre est normale en juillet et en août dans certaines parties de la Colombie-Britannique, en particulier lorsque les températures se réchauffent et qu’il y a plus d’humidité dans l’air.

“Nous n’avons pas eu autant de foudre que l’année dernière”, a-t-elle déclaré. “Ce fut une année exceptionnelle pour la foudre.”

Neal McLoughlin, le surintendant des services prédictifs du BC Wildfire Service, a déclaré mercredi que les équipages surveillaient déjà les conditions météorologiques en provenance des États-Unis.

Il a déclaré que le temps pourrait apporter des vents violents qui pourraient accélérer la propagation des incendies actifs, sans apporter beaucoup de pluie.

“Bien que [rain] peut atténuer les conditions pendant un jour ou deux, nos indices vont continuer à grimper et nous n’allons pas voir assez de pluie pour éteindre les incendies.”

Les résidents d’Olalla peuvent rentrer chez eux

Les résidents de la communauté d’Olalla en Colombie-Britannique sont désormais autorisés à rentrer chez eux après avoir été expulsés par un incendie de forêt menaçant la semaine dernière.

Environnement Canada a publié des avertissements de chaleur pour le canyon du Fraser, le nord de la Thompson et les sections intérieures de la côte nord et centrale, car des températures comprises entre 30 et 30 degrés devraient se poursuivre jusqu’à vendredi dans l’intérieur.

Le bureau météorologique a déclaré que les orages prévus jeudi étaient susceptibles de souffler des vents soufflant à 80 kilomètres à l’heure, des conditions qui, selon le service des incendies de forêt, pourraient compliquer les travaux sur l’incendie qui menaçait Olalla.

L’incendie est situé à 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton et a brûlé environ 67 kilomètres carrés.

L’incendie reste incontrôlé et, bien que le district régional d’Okanagan-Similkameen ait annulé près de la moitié des quelque 500 ordres d’évacuation couvrant les propriétés les plus proches de l’incendie, 273 dans la région restent en place.

Près de 400 propriétés sont sous alerte d’évacuation, ce qui signifie qu’elles doivent être prêtes à partir à tout moment.

Le district a déclaré que les alertes d’évacuation pour les habitants du village voisin de Keremeos avaient été levées, mais la station d’Apex Mountain et les maisons environnantes restent sous ordre d’évacuation.

Jeudi matin, il y avait cinq incendies de forêt notables à travers la Colombie-Britannique – des incendies particulièrement visibles ou qui présentent un risque pour la sécurité publique. L’incendie près de Lytton, en Colombie-Britannique, n’est plus considéré comme important, près d’un mois après avoir commencé à brûler.

Un nouvel incendie près de Chetwynd, en Colombie-Britannique, appelé l’incendie du lac Hasler, a été transformé en un incendie notable. Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie, bien que d’une superficie inférieure à un kilomètre carré, est “très visible” depuis l’autoroute 97.