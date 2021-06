Les pompiers se préparent à de graves incendies de forêt dans l’ouest après une saison record

Les pompiers travaillent pour arrêter la propagation de l’incendie de Loma au large de la Via del Cielo à Santa Barbara, en Californie, aux États-Unis. Cette photo a été publiée le 21 mai 2021. Mike Eliason | Service d’incendie du comté de Santa Barbara | Reuters

De l’allumage de brûlis contrôlés à l’élimination de la végétation, les pompiers américains se préparent massivement pour une année d’incendies de forêt qui, selon eux, pourrait être encore pire que la saison record de l’année dernière. Les incendies sont arrivés au début de cette année, brûlant l’Occident alors qu’il est aux prises avec la pire sécheresse de l’histoire enregistrée par l’US Drought Monitor. Les températures chaudes et sèches en début de saison entraînées par le changement climatique, ainsi qu’un approvisionnement élevé en broussailles sèches, ont préparé des états pour des incendies plus graves et plus fréquents chaque année. En Arizona, les pompiers sont déjà combattre deux énormes incendies alimenté par des températures chaudes et des rafales de vent. Les conditions sont si sèches que les responsables ont déclaré que les pompiers combattant l’incendie ont accidentellement allumé de nouveaux incendies déclenchés par leur équipement. La Californie, qui connaît une sécheresse et des réservoirs d’eau épuisés, a également démarré sa saison tôt. Un incendie en mai forcé l’évacuation de centaines de personnes dans l’ouest de Los Angeles. Cinq des six plus grands incendies de l’histoire de l’État se sont produits l’année dernière, brûlant plus de 4 millions d’acres. « La saison des incendies s’est étendue dans de nombreuses régions du pays à ce qui englobe désormais une année entière des incendies », a déclaré Bill Avey, directeur national des incendies et de l’aviation du service forestier de l’USDA. « Gérer une saison d’un an est de plus en plus difficile pour l’USDA et l’ensemble de la communauté de gestion des feux de forêt », a déclaré Avey.

Des panaches de fumée s’élèvent d’un incendie alors qu’un incendie de forêt fait rage en Arizona, aux États-Unis, le 7 juin 2021, dans cette image obtenue à partir des médias sociaux. Département des forêts et de la gestion des incendies de l’Arizona | Reuters

Avec l’allongement de la saison des incendies, les États sont confrontés au défi croissant de se préparer et de répondre de manière adéquate à une recrudescence des catastrophes alimentées par le changement climatique, année après année. La Californie devrait avoir sa plus grande force de lutte contre les incendies sur le terrain cette année et a déjà terminé des dizaines de projets de réduction de carburant comme les brûlages contrôlés. Le plus grand service public de l’État, PG&E, a également déclaré qu’il pourrait couper l’électricité plus fréquemment cette année pour réduire le risque d’incendie dans le nord de la Californie. Et plus tôt ce mois-ci, le gouverneur Gavin Newsom a appelé à une budget record de 2 milliards de dollars pour la préparation aux incendies de forêt et une expansion de la flotte d’avions pour lutter contre les incendies. Depuis début janvier, la Californie a réagi à plus de 2 875 incendies de forêt qui ont brûlé plus de 16 800 acres, selon Alisha Herring, représentante en communication de Cal Fire, l’agence de lutte contre les incendies de l’État. « Il s’agit d’une augmentation significative des incendies et des acres par rapport à 2020 », a déclaré Herring.

Un panneau est affiché à côté d’un champ vide le 27 mai 2021 à Chowchilla, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images