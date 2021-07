Les pompiers sauvent une femme coincée entre deux bâtiments en Californie, regardez la vidéo

Les choses ont pris une tournure dangereuse pour une femme de Santa Ana, en Californie, aux États-Unis, mardi, lorsqu’elle s’est retrouvée coincée dans un espace de 8 pouces entre deux bâtiments commerciaux. Il n’est pas encore confirmé comment la femme y a atterri. Il a été rapporté que la femme était nue pendant qu’elle était coincée entre les murs d’un atelier de carrosserie et d’un magasin de vente d’autoradios. Des responsables du département de police de Santa Ana ont été appelés sur les lieux après que des employés d’une entreprise voisine aient entendu les appels à l’aide de la femme et n’aient pas été en mesure de déterminer d’où provenaient les sons. Un propriétaire de magasin a déclaré avoir entendu une dame à l’arrière, derrière leur magasin, crier sans relâche. Entendant les appels à l’aide, le propriétaire du magasin a appelé les flics qui sont entrés et sont montés sur le toit et ont cherché entre les deux murs pour trouver la femme.

Il a également été rapporté que la femme souffrait et avait atterri la tête en bas entre les deux murs. Après que les policiers eurent repéré la femme, une équipe de sauveteurs a été appelée sur les lieux, a rapporté KTLA.

Un tweet partagé par l’Orange County Fire Authority (OCFA) montre comment l’équipe de pompiers s’est mise au travail pour faire sortir la femme de l’endroit. Les pompiers n’ont pas pu atteindre la femme directement, par conséquent, ils ont conçu un plan pour percer un trou dans le mur à proximité pour insérer une caméra et voir s’il est possible d’ouvrir le mur et de la faire sortir, a expliqué le tweet.

Le compte Twitter officiel de l’OCFA a partagé une série de vidéos qui ont donné un aperçu aux internautes de la façon dont l’opération de sauvetage a été exécutée. Une équipe de pompiers a effectué des mesures et des marquages ​​précis sur le mur pour percer le mur. Tout au long de l’opération, un autre groupe de pompiers a gardé un œil sur la femme et a ventilé la zone où elle était coincée à l’aide d’un grand ventilateur.

Après une opération prudente et technique, les pompiers ont sorti la victime. Nos ambulanciers vont l’évaluer maintenant. Nous apprécions que tout le monde ait des questions. Nous publierons les détails lorsqu’ils seront disponibles. pic.twitter.com/TgU1fO9jiZ – OCFA PIO (@OCFA_PIO) 13 juillet 2021

L’opération a finalement été un succès après que la femme a été secourue et évaluée par les ambulanciers.

