Les pompiers s’attaquant à un incendie de forêt dans le Dorset près d’une plage nudiste trouvent une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale après un énorme incendie déclenché par un barbecue

Les POMPIERS luttant contre un incendie de forêt déclenché par un barbecue près d’une plage nudiste ont découvert une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale au milieu du chaos.

Plus de 90 pompiers ont chargé le hotspot de gambader nu de Knoll Beach sur la péninsule de Studland dans le Dorset alors qu’un enfer a éclaté vers 13 heures vendredi.

L’incendie s’est déclaré à Studland Heath juste après 13 heures vendredi, mais une bombe a été retrouvée samedi au milieu du chaos. Crédit : BNPS

L’incendie s’est déclaré près de la plage préférée des nudistes, Knoll, près de Poole, Dorset Crédit : PA

Le chaos s’est ensuivi alors que 12 camions de pompiers, trois transporteurs d’eau et huit petits véhicules ont combattu les flammes au large de Ferry Road avant d’être forcés de déployer une puissante pompe pour aspirer l’eau de la mer.

Mais dans une mise à jour choquante, les pompiers ont révélé que, alors qu’ils travaillaient samedi matin pour s’assurer que l’incendie ne se rallume pas, ils sont tombés sur une munition présumée de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un communiqué, la police du Dorset a déclaré qu’une unité de déminage avait été appelée sur les lieux, près de Poole.

Ils ont ajouté: “Les résidents et les membres du public peuvent entendre une forte détonation pendant que cet appareil est traité.”

On ne sait pas quelle était la taille ou quelle était exactement la munition.

Mais les événements sont allés de mal en pis lorsque plus de 300 automobilistes stupides n’ont ignoré aucun panneau de signalisation et ont commencé à déplacer des tuyaux afin de pouvoir se garer à quelques mètres du site de l’enfer.

Les actions dangereuses ont vu la police du Dorset lancer un appel désespéré, exigeant l’aide du public pour ne pas entraver l’effort d’incendie samedi.

Le comportement idiot a vu une personne en colère tweeter: “Sortez la dépanneuse.”

L’incendie de Studland Heath a provoqué le chaos de la circulation et brûlé près de dix acres, avec d’énormes panaches de fumée visibles sur 15 miles.

Le ferry à chaînes de la station balnéaire du millionnaire Sandbanks, qui transporte les touristes à Studland, a été fermé et les visiteurs ont été évacués du site de beauté pendant que les pompiers combattaient l’enfer.

Les patrons ont averti le public de ne pas utiliser de barbecues jetables ou de laisser des bouteilles en verre car elles peuvent capter les rayons du soleil.

Et étant donné les conditions sèches, une étincelle risque d’allumer un vaste incendie de forêt.

Un porte-parole du Dorset and Wiltshire Fire Rescue Service a déclaré: “Étonnamment, quelqu’un a emmené un barbecue à Studland, c’est ce qui a déclenché cet incendie et nous avons besoin de l’aide du public pour arrêter ces incendies en premier lieu.”

La célèbre plage de Knoll est un lieu de rencontre naturiste populaire depuis les années 1920 et est considérée comme la meilleure de Grande-Bretagne par ceux qui sont nus.

Cela survient alors que plus de la moitié de la Grande-Bretagne est représentée en brun cuit sur une image satellite révélatrice.

Une alerte orange de quatre jours pour la chaleur extrême du Met Office est actuellement en place pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles jusqu’à demain, avec des avertissements d’impacts sur la santé et de perturbation des voyages.

Une sécheresse a également été déclarée alors que le gouvernement a officiellement annoncé que huit régions du pays connaissaient une pénurie d’eau prolongée.

Cela inclut : Devon et Cornouailles, Solent et South Downs, Kent, sud de Londres et East Sussex, Herts et nord de Londres, East Anglia, Thames, Lincolnshire et Northamptonshire, et East Midlands.

Il suit le mois de juillet le plus sec depuis 87 ans, le paysage brûlé de la Grande-Bretagne ne voyant pratiquement aucune pluie depuis des semaines.