Les pompiers répondent à l’incendie de la décharge de Kelowna

Le service d’incendie de Kelowna s’efforce de gérer un incendie au site d’enfouissement de Glenmore.

Le feu a été repéré pour la première fois vers 19 heures et produit une quantité importante de fumée noire.

Les équipages sont actuellement sur place avec trois moteurs, un tender et une unité de commandement.

La cause n’est pas encore connue.

Plus à venir.

