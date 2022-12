Les pompiers recueillent plus de 10 000 $ pour la Lake Country Food Bank

Plus de 7 000 livres d’aliments non périssables ont également été collectés

Le service d’incendie de Lake Country a fait du porte-à-porte au cours de la première semaine de décembre pour recueillir des dons en espèces et en denrées non périssables pour la banque alimentaire locale. Sur la photo de gauche à droite : le chef adjoint des pompiers Kynan O’Rourke, l’inspecteur des incendies Eric De Gelder, le lieutenant par intérim Station 91 Tanya Chartrand, le chef Darren Lee, la banque alimentaire Vince, FF Colton Preissl Station 91, FF Alex Toering Station 81 , chef adjoint des pompiers Brent Penner. (Contribué)

Une quantité écrasante de dons a afflué tandis que le service d’incendie de Lake Country a fait du porte-à-porte la semaine dernière pour collecter des dons en espèces et en denrées non périssables.

Récoltant à Carr’s Landing le 4 décembre et à Oyama, Okanagan Centre et Winfield le 6 décembre, le service d’incendie a recueilli 10 065 $.

Ils ont également collecté 7 265 livres d’aliments non périssables, soit l’équivalent de 12 bacs à pommes commerciaux remplis de dons.

Bien que les pompiers n’aient pas pu visiter toutes les maisons de la communauté, de nombreuses personnes ont déposé des dons à la station 71 le 7 décembre.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

DonationpompiersBanque alimentaireLake Country