Les pompiers recevront une formation sur les panneaux solaires à Kirkland la semaine prochaine – Shaw Local

KIRKLAND – Les pompiers du nord de l’Illinois ont été invités à une session de formation la semaine prochaine qui explorera les tenants et aboutissants uniques de la lutte contre les incendies où des panneaux solaires sont présents.

“De toute évidence, l’énergie solaire devient de plus en plus grande, en particulier dans le comté de DeKalb, et ces gars-là n’ont pas encore été formés dessus”, a déclaré Joseph McClintock, consultant en énergie solaire pour myenergyconsultant.com.

L’événement sera organisé jeudi par le chef des pompiers de la communauté de Kirkland Chad Connell et se tiendra au bâtiment du district des pompiers de la communauté de Kirkland à 18 h, avec un dîner composé de sandwichs aux côtelettes de porc à partir de 17 h.

Un intervenant du 11 septembre, Joseph Vallo, chef de bataillon de Jersey City, service d’incendie du New Jersey, animera la session de formation. McClintock, cependant, a organisé l’événement.

L’idée d’organiser cette clinique est venue après qu’un pompier de Kirkland a commencé à poser des questions alors que sa mère signait pour faire installer des panneaux solaires sur sa propriété par l’intermédiaire de McClintock.

La formation sera une session basée sur des conférences, qui passera en revue les nuances de la lutte contre un incendie autour de l’électricité générée par un panneau solaire.

“Il s’agit de l’équipement, comment combattez-vous le feu, contre quoi vous affrontez-vous lorsque vous y arrivez”, a déclaré McClintock.

Parmi les choses que les pompiers doivent savoir lorsqu’ils interviennent en cas d’incendie à proximité de panneaux solaires, il y a la façon de déconnecter le solaire du reste du réseau électrique.

“Si vous ne le faites pas”, a déclaré McClintock, “il y a de l’électricité qui va des panneaux au compteur.”

“Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des systèmes solaires de l’Illinois n’ont pas de batteries”, a déclaré McClintock. Au lieu de stocker l’électricité dans des batteries à la maison, ce qui serait une autre cause d’inquiétude si un incendie se déclarait, l’énergie générée est immédiatement poussée sur le réseau électrique. Dans cette région de l’Illinois, ce réseau est géré par ComEd. McClintock a déclaré que cela signifie que les propriétés dotées de panneaux solaires deviennent essentiellement une sous-station pour le réseau électrique

McClintock a également déclaré que cela pouvait être un sujet controversé, mais a souligné que les panneaux solaires ne créent pas un plus grand risque d’incendie.