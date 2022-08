Les pompiers maîtrisent un incendie meurtrier dans une installation pétrolière clé à Cuba

Les flammes qui ont récemment consumé le quatrième réservoir de l’installation de huit réservoirs à Matanzas ont été presque étouffées, bien que le troisième réservoir reste en feu et entouré de fumée, selon un pompier cubain non identifié.

L’incendie a tué au moins une personne et en a blessé 128 autres, et 14 pompiers sont toujours portés disparus. Il a également forcé les autorités à évacuer plus de 4 900 personnes et à fermer une centrale thermoélectrique clé après avoir manqué d’eau, suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle série de pannes d’électricité en plus de celles que le gouvernement a annoncées la semaine dernière pour La Havane.