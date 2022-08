Les pompiers maîtrisent un incendie meurtrier dans une installation pétrolière clé à Cuba

LA HAVANE (AP) – Un incendie meurtrier qui a consumé au moins la moitié d’une grande installation pétrolière dans l’ouest de Cuba et menacé d’aggraver la crise énergétique de l’île a été largement maîtrisé après près de cinq jours, ont annoncé mercredi les autorités.

Les flammes qui ont récemment consumé le quatrième réservoir de l’installation de huit réservoirs à Matanzas ont été presque étouffées, bien que le troisième réservoir reste en feu et entouré de fumée, selon un pompier cubain non identifié.

“Nous ne pouvons pas entrer pour l’instant”, a-t-il déclaré à Cubavision, une chaîne de télévision gouvernementale.

L’incendie a tué au moins une personne et en a blessé 128 autres, et 14 pompiers sont toujours portés disparus. Il a également forcé les autorités à évacuer plus de 4 900 personnes et à fermer une centrale thermoélectrique clé après avoir manqué d’eau, suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle série de pannes d’électricité en plus de celles que le gouvernement a annoncées la semaine dernière pour La Havane.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a prudemment célébré le travail des pompiers locaux et des équipes spéciales envoyées par le Mexique et le Venezuela qui ont utilisé des bateaux, des avions et des hélicoptères pour combattre l’incendie dont la fumée toxique s’échappait de la capitale de La Havane.

« (Mardi) était un jour de victoire, mais nous ne pouvons pas être trop confiants », a-t-il tweeté mercredi. “Le danger rôde.”

L’incendie de la base de superpétroliers de Matanzas a commencé vendredi après que la foudre a frappé l’infrastructure clé, qui exploite un oléoduc qui reçoit du pétrole brut cubain qui alimente des centrales thermoélectriques. Il sert également de centre de déchargement et de transbordement pour le pétrole brut, le mazout et le diesel importés.

Le gouvernement n’a pas fourni d’estimation des dommages ni indiqué combien il a perdu dans l’ensemble des principaux approvisionnements en carburant. Le premier réservoir était à 50% de sa capacité et contenait près de 883 000 pieds cubes (25 000 mètres cubes) de carburant. Le deuxième réservoir était plein.

