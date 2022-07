Les pompiers luttent pour contenir le feu de forêt de McKinney, le plus important de Californie cette année

Les équipages luttant contre le plus grand incendie de forêt jusqu’à présent cette année en Californie se sont préparés aux orages et aux conditions chaudes et venteuses qui ont créé un potentiel de croissance supplémentaire des incendies dimanche alors qu’ils cherchaient à protéger les communautés éloignées.

L’incendie de McKinney était hors de contrôle dans la forêt nationale de Klamath, dans le nord de la Californie, les orages attendus étant une grande préoccupation dimanche juste au sud de la frontière de l’État de l’Oregon, a déclaré la porte-parole du US Forest Service, Adrienne Freeman.

“Les lits de combustible sont si secs et ils peuvent simplement éclater à cause de cet éclair”, a déclaré Freeman. “Ces cellules de tonnerre sont accompagnées de vents erratiques en rafales qui peuvent souffler du feu dans toutes les directions.”

L’incendie a explosé sur plus de 207 kilomètres carrés deux jours seulement après avoir éclaté dans une zone largement inhabitée du comté de Siskiyou, selon un rapport d’incident de dimanche. La cause faisait l’objet d’une enquête.

L’incendie a incendié des arbres le long de l’autoroute 96 de Californie et les restes brûlés d’une camionnette se trouvaient dans une voie de l’autoroute. Une épaisse fumée couvrait la zone et des flammes brûlaient à travers les collines en vue des maisons.

PHOTOS | Le feu de forêt de McKinney dévaste la Californie :

Un deuxième incendie plus petit juste à l’ouest, déclenché par des éclairs secs samedi, a menacé la petite ville de Seiad, a déclaré Freeman. Environ 400 structures étaient menacées par les deux incendies de Californie. Les autorités n’ont pas encore confirmé l’étendue des dégâts, affirmant que les évaluations commenceraient lorsqu’il serait possible d’atteindre la zone en toute sécurité.

Un troisième incendie, qui s’est déclaré à l’extrémité sud-ouest de l’incendie de McKinney, a déclenché dimanche des ordres d’évacuation pour environ 500 maisons, a déclaré Courtney Kreider, porte-parole du bureau du shérif du comté de Siskiyou.

Le bureau a déclaré que des équipes étaient sur les lieux de l’incendie depuis samedi soir, mais que l’incendie dimanche matin “est devenu actif et s’est échappé de sa ligne de confinement”.

Plusieurs personnes du bureau du shérif ont été touchées par des ordres d’évacuation en raison des incendies “et elles se présentent toujours au travail, donc (une) équipe très dévouée”, a-t-elle déclaré. Un député a perdu la maison de son enfance dans un incendie vendredi, a-t-elle déclaré.

“Ce truc est très, très sérieux”

Alors que l’incendie de McKinney menaçait, certains résidents ont choisi de rester tandis que d’autres ont obéi aux ordres de partir.

Larry Castle et sa femme, Nancy, faisaient partie des quelque 2 000 habitants de la région d’Yreka sous ordre d’évacuation. Ils sont partis samedi avec certains de leurs biens les plus précieux, dont la moto de Larry, et ont emmené leurs chiens chez leur fille près du mont Shasta.

Larry Castle a déclaré qu’il ne prenait aucun risque après avoir vu la croissance explosive des incendies majeurs ces dernières années.

Un véhicule brûlé est vu dimanche dans la forêt nationale de Klamath. (Noah Berger/Associated Press)

“Vous regardez en arrière l’incendie de Paradise et celui de Santa Rosa et vous réalisez que ces choses sont très, très sérieuses”, a-t-il déclaré au Sacramento Bee.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence samedi alors que l’incendie de McKinney s’intensifiait. La proclamation donne à Newsom plus de flexibilité pour prendre des décisions d’intervention d’urgence et d’effort de rétablissement et accéder à l’aide fédérale.

Les forces de l’ordre californiennes ont frappé aux portes des villes d’Yreka et de Fort Jones pour exhorter les habitants à sortir et à évacuer leur bétail en toute sécurité dans des remorques. Des appels automatisés étaient également envoyés aux lignes téléphoniques terrestres car il y avait des zones sans service de téléphonie mobile.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.