Les pompiers luttent contre l’incendie d’un site de stockage de pétrole pour la 2e journée

LA HAVANE (AP) – Les pompiers cubains ont été rejoints dimanche par des équipes spéciales envoyées par le Mexique et le Venezuela alors qu’ils se battaient pour une deuxième journée pour contrôler un incendie qui brûlait dans un grand parc de stockage de pétrole dans la province occidentale de Matanzas.

L’incendie a commencé vendredi soir lorsque la foudre a frappé un réservoir de stockage lors d’un orage, et l’incendie s’est propagé à un deuxième réservoir tôt samedi, déclenchant une série d’explosions, ont indiqué des responsables.

Les autorités ont déclaré dimanche qu’un corps retrouvé sur le site avait été identifié comme étant celui du pompier Juan Carlos Santana, 60 ans.

Au total, 122 personnes ont été soignées pour des blessures, dont cinq dans un état critique, ont indiqué des responsables.

Le gouverneur provincial Mario Sabines a déclaré dimanche que 4 946 personnes avaient été évacuées, principalement du quartier de Dubrocq, qui se trouve à côté de la base de superpétroliers de Matanzas dans la ville de Matanzas. Les huit énormes réservoirs de stockage de l’installation contiennent du pétrole utilisé pour alimenter la production d’électricité.

Une épaisse fumée noire s’est élevée du parc de stockage et s’est propagée vers l’ouest sur plus de 100 kilomètres (62 miles) jusqu’à La Havane. Le ministère de la Science et de la Technologie a déclaré dimanche que le nuage contenait du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone et d’autres substances toxiques.

La catastrophe survient alors que Cuba est aux prises avec une grave crise économique et énergétique, avec de fréquentes coupures de courant au cours d’un été torride. On ne savait pas combien de carburant avait été perdu dans les flammes.

Le gouvernement cubain avait lancé un appel à l’aide samedi auprès des pays pétroliers, et des équipes spécialisées de lutte contre les incendies ont commencé à arriver samedi soir avec leur équipement du Mexique et du Venezuela.

“Le soutien (est) dans la prévention des risques et aide également à éteindre l’incendie au moyen d’un refroidissement à base d’eau et de mousse”, a déclaré le brigadier mexicain. a déclaré le général Juan Bravo à son arrivée. “Nous espérons que davantage de soutien arrivera bientôt, comme du matériel chimique.”

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cossío, a déclaré samedi soir que le gouvernement américain avait offert une aide technique. Sur son compte Twitter, il a déclaré que “la proposition est entre les mains de spécialistes pour la coordination nécessaire”.

Quelques minutes plus tard, le président Miguel Díaz-Canel a remercié le Mexique, le Venezuela, la Russie, le Nicaragua, l’Argentine et le Chili pour leurs offres d’aide.

Andrea Rodríguez sur Twitter : www.twitter.com/ARodriguezAP

Andrea Rodríguez, Associated Press