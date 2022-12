Les pompiers italiens trouvent la 12e victime du glissement de terrain du 26 novembre

Des précipitations exceptionnelles ont déclenché un glissement de terrain au-dessus de la ville portuaire d’Ischia, Casamicciola, qui a enseveli les victimes sous la boue et les débris. Une trentaine de bâtiments ont été inondés par la boue et l’eau, qui ont accumulé suffisamment de force pour pousser les voitures et les bus dans la mer.

La catastrophe a soulevé des questions sur les normes de construction et les constructions illégales à Ischia, mais aussi dans toute la péninsule italienne, car le changement climatique déclenche des tempêtes plus exceptionnelles dans un territoire sensible aux inondations, aux glissements de terrain et aux tremblements de terre.