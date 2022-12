Les pompiers italiens trouvent la 12e victime du glissement de terrain du 26 novembre

MILAN (AP) – Après 11 jours de fouilles, les équipes de recherche ont récupéré mardi la dernière victime des débris d’un énorme glissement de terrain sur l’île balnéaire italienne d’Ischia, portant le bilan final à 12 morts.

Le préfet de Naples a identifié la victime comme étant Maria Teresa Arcamone, 31 ans, dont le corps a été retrouvé dans une zone où une grande partie des débris du glissement de terrain du 26 novembre s’étaient accumulés.

Les victimes comprenaient également une famille de cinq personnes, avec trois enfants âgés de 5 à 15 ans, un couple avec un fils de 3 semaines et un autre jeune couple.

Des précipitations exceptionnelles ont déclenché un glissement de terrain au-dessus de la ville portuaire d’Ischia, Casamicciola, qui a enseveli les victimes sous la boue et les débris. Une trentaine de bâtiments ont été inondés par la boue et l’eau, qui ont accumulé suffisamment de force pour pousser les voitures et les bus dans la mer.

La catastrophe a soulevé des questions sur les normes de construction et les constructions illégales à Ischia, mais aussi dans toute la péninsule italienne, car le changement climatique déclenche des tempêtes plus exceptionnelles dans un territoire sensible aux inondations, aux glissements de terrain et aux tremblements de terre.

The Associated Press