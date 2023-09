Les pompiers graviront le mont Knox à Kelowna pour honorer les vies perdues lors des attentats du 11 septembre

Les pompiers et les premiers intervenants graviront Knox Mountain le lundi 11 septembre pour rendre hommage à ceux qui sont morts lors de l’attaque terroriste de New York il y a 22 ans. (Société caritative des pompiers de Kelowna)

La Kelowna Firefighters Charitable Society organise sa cinquième cérémonie annuelle sur le 11 septembre et sa montée d’escaliers le lundi 11 septembre.

Une cérémonie mettant en vedette une garde d’honneur, des tambours et des cornemuses débutera au parc Sutherland à 11 heures. Ensuite, les pompiers et les premiers intervenants marcheront 3,5 kilomètres jusqu’au parc Knox Mountain pour rendre hommage aux personnes décédées lors de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 à New York. Tous les participants porteront un équipement de lutte contre les incendies forestiers pour honorer ceux qui sont morts en combattant les incendies de forêt en Colombie-Britannique cette année.

Tous les profits de l’événement seront reversés à la Kelowna Firefighters Charitable Society.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

9-11pompiersKelownaOkanagan