Les pompiers français combattent un énorme incendie de forêt et un pilote meurt dans un accident au Portugal alors que les incendies de forêt font rage à travers l’Europe | Nouvelles du monde

Les incendies de forêt continuent de faire rage à travers l’Europe, provoquant l’évacuation de milliers de personnes et coûtant la vie à un pilote d’avion de lutte contre les incendies.

Des vents forts et un temps chaud et sec ont entravé les efforts pour combattre un énorme incendie qui brûle dans les forêts de pins à Bordeaux, tandis que des incendies ont également brûlé au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Hongrie et en Croatie.

Environ 3 000 pompiers soutenus par des avions de largage d’eau ont combattu l’incendie de forêt dans le sud de la France alors qu’ils cherchaient à sauver autant de maisons que possible.

La saison des incendies a frappé certaines parties de l’Europe plus tôt que d’habitude cette année après qu’une source chaude et inhabituellement sèche ait laissé le sol desséché, ce que les autorités ont attribué au changement climatique.

Au Portugal, plus de 1 000 pompiers ont travaillé aux côtés de citoyens ordinaires désespérés de sauver leur maison samedi après une longue semaine de lutte contre plusieurs incendies à travers le pays.

Les incendies ont été attisés par des températures extrêmes et des conditions de sécheresse plus précoces que d’habitude.

Un pilote d’avion de lutte contre les incendies est décédé vendredi lorsque son avion s’est écrasé lors d’une opération dans le nord-est du pays, le premier décès par incendie au Portugal cette année.

De l’autre côté de la frontière, les pompiers espagnols ont eu du mal à contenir plusieurs incendies, dont deux qui ont brûlé environ 7 400 hectares de terrain.

Environ 3 000 personnes ont dû être évacuées des villages du sud de l’Andalousie alors qu’un incendie brûlait à proximité.

Pour un sixième jour, les pompiers tentaient également de maîtriser un incendie déclenché par un coup de foudre dans la région du centre-ouest de Las Hurdes.

“Toutes les vagues de chaleur étudiées jusqu’à présent en Europe se réchauffent”, a déclaré Robert Vautard de l’Institut Pierre-Simon Laplace de l’Université de la Sorbonne.

“Tant que les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas réduites à zéro, les vagues de chaleur continueront de s’intensifier, deviendront plus fréquentes et dureront plus longtemps.”