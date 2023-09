Les pompiers forestiers de nombreuses régions du Canada ont du mal à être indemnisés en cas de maladie grave

Thomas Leblanc a passé 35 ans à lutter contre les incendies de forêt au Montana, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans sa province natale de l’Ontario, mais lorsqu’il a développé un cancer lié à la lutte contre les incendies, on lui a refusé à plusieurs reprises une couverture professionnelle.

« Être dehors était son rêve », a déclaré sa veuve, Kim Leblanc, depuis la maison familiale de Coldwater, en Ontario. « Il a adoré. Il était comme un Dalmatien assis sur le siège avant de ce camion de pompiers et attendant l’appel. »

En 2009, Leblanc a découvert une grosseur au cou et a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien, l’un des plus d’une douzaine de cancers considérés comme une maladie présumée liée au travail dans la plupart des régions du Canada pour les pompiers de structures. Cela signifie que la maladie est automatiquement acceptée comme étant probablement causée par une exposition professionnelle, ce qui facilite l’accès à l’indemnisation et aux soutiens en milieu de travail.

Leblanc a demandé une indemnisation à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de l’Ontario, mais sa demande a été rejetée.

Dans toutes les juridictions du Canada, sauf quatre, les pompiers forestiers sont exclus par la législation des présomptions accordées aux pompiers de bâtiments, qui interviennent en cas d’incendies à l’intérieur de bâtiments, d’alarmes incendie, de déversements de produits chimiques et d’accidents.

« Personne ne devrait avoir à vivre ça »

Les Leblanc ont décidé de se battre pour ce qu’ils considéraient comme leur droit à une indemnisation.

«J’avais l’impression que nous étions tout le temps bloqués», a déclaré Kim Leblanc. « Cieux à Betsy. Si ce gars a ce cancer, alors vous devez l’admettre.

« C’est tellement traumatisant pour les familles de perdre quelqu’un, point final, à la fin. Mais perdre quelqu’un quand c’était possible, cela aurait pu être évité. Et puis les personnes responsables ne sont même pas disposées à y réfléchir ou à assumer un certain niveau de responsabilité. pour ça ? C’est navrant. »

Thomas Leblanc est décédé à l’âge de 54 ans en août 2010, soit environ un an après le premier diagnostic. Il a demandé à sa femme de continuer à lutter contre la réclamation auprès de la CSPAAT.

« Il a dit que personne, personne ne devrait avoir à vivre ça », a-t-elle déclaré.

Tom Leblanc, à droite, est représenté sur une photo de famille datant de 1996. Leblanc a lutté contre les incendies de forêt pendant 35 ans avant de recevoir un diagnostic de lymphome non hodgkinien en 2009. Il est décédé un an plus tard. (Proposé par la famille Leblanc)

Leblanc ne savait pas qu’elle s’engagerait dans une bataille de près d’une décennie pour que la CSPAAT reconnaisse que le cancer de son défunt mari était causé par trois décennies d’exposition aux incendies de forêt.

Après avoir embauché un avocat et subi une longue série d’argumentations, d’appels et de dépôts d’experts, Leblanc a finalement obtenu gain de cause grâce au processus d’appel du conseil. En juin 2018, elle a reçu un avis de la CSPAAT l’informant qu’elle reconnaissait désormais que l’exposition à la fumée de son mari était un « facteur contributif probablement important » à son cancer.

Elle a reçu une indemnisation et des prestations de survivant.

«Je ne souhaite à personne de le faire tout seul», a déclaré Leblanc. « Et si vous n’engagez pas d’avocat, vous êtes vraiment livré à vous-même. Il fait froid. Il fait très froid. »

Tom Leblanc, à droite, et son épouse Kim, à gauche, sont photographiés avec leur fille Lesley lors de son mariage en 2007. (Proposé par la famille Leblanc)

La suie « s’écoulerait de ses pores »

Thomas Leblanc passait de longues saisons au cœur de la brousse ontarienne sans échapper à l’épaisse fumée.

« Ils allaient dans un étang de castors, trempaient leurs sacs de couchage, les mettaient par-dessus eux… pour pouvoir respirer. Le feu les encerclait et ils attendaient simplement que quelqu’un les récupère. » dit sa veuve.

Leblanc se souvient de son mari rentrant d’un déploiement, sale et couvert de suie.

« La suie s’écoulerait simplement de ses pores. Nous l’avons simplement accepté », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Les combattants des incendies de forêt ont besoin d’une couverture égale sur leur lieu de travail, déclare une veuve : Les pompiers de forêt devraient bénéficier de la même couverture sur leur lieu de travail que les pompiers des zones urbaines, déclare une veuve Il a fallu neuf ans à Kim Leblanc pour honorer le dernier souhait de son mari de forcer la CSPAAT de l’Ontario à reconnaître son cancer comme étant causé par une exposition à la fumée au cours de ses 35 années de lutte contre les incendies de forêt. S’il avait été pompier urbain, cela aurait été automatique.

Les documents de la CSPAAT de son mari, qui remplissent trois épais classeurs, expliquent comment il a souvent été exposé à la combustion de bois traité, comme des traverses de chemin de fer, qui est associé au rejet de produits chimiques nocifs.

« Ils travaillaient avec de la créosote. Ils travaillaient avec toutes sortes de produits chimiques qu’ils jetaient d’un avion pour les défolier lorsqu’ils effectuaient un brûlage dirigé », a-t-elle expliqué.

Ce qui dérange Leblanc, c’est que contrairement aux pompiers municipaux, qui disposent d’appareils respiratoires et d’équipements de protection, son mari avait peu de protection.

« Les pompiers forestiers portent une paire de bottes, un casque et une combinaison en Nomex », a-t-elle expliqué, faisant référence à une fibre résistante aux flammes et aux températures élevées.

Des difficultés respiratoires ont mis fin au travail

Simon Chateauvert a lutté contre les incendies de forêt au cœur de la forêt ontarienne pendant 20 ans jusqu’à ce qu’il soit incapable de réussir le test de condition physique préalable il y a 15 ans – en partie, a-t-il dit, à cause de difficultés respiratoires, le laissant sans emploi.

« C’est bouleversant. » il a dit. « Vous ne pouvez plus le faire. Ensuite, vous n’êtes pas indemnisé. Vous savez, vous êtes simplement jeté à la rue, en gros. »

L’homme de 61 ans a depuis développé deux maladies qui auraient été couvertes comme conditions présumées dans de nombreuses juridictions s’il avait été pompier en bâtiment. En 2019, il a perdu un rein à cause d’un cancer et, en juillet, il a subi une crise cardiaque et a dû subir un double pontage.

Simon Chateauvert, un ancien pompier forestier qui vit à Parry Sound, en Ontario, veut des réponses sur les causes de ses problèmes de santé, notamment la perte d’un rein à cause du cancer. Il dit qu’il ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir une indemnisation. (Greg Bruce/CBC)

« Vous respirez beaucoup de fumée et mangez beaucoup de cendres », a déclaré Chateauvert, qui vit à Parry Sound, en Ontario. « Vous aussi, vous êtes couvert de suie, car cela peut prendre des semaines », a-t-il déclaré. « Est-ce que mon rein manquant est dû à la lutte contre l’incendie ? »

Il a déclaré qu’il connaissait quatre pompiers de son ancienne unité qui avaient développé un cancer.

Chateauvert n’a pas pris la peine de demander une indemnisation à la CSPAAT, en partie parce qu’il a dit qu’il ne savait pas vers qui se tourner.

Il a déclaré qu’au cours de l’été, il pensait souvent aux pompiers en première ligne à travers le pays et pensait que les pompiers forestiers devraient bénéficier de la même considération et de la même couverture que leurs homologues structurels.

Les pompiers forestiers font face à de « graves menaces »

Le Dr Tee Lamont Guidotti a passé des décennies à faire des recherches sur les effets considérables sur la santé de la fumée et d’autres expositions sur les pompiers. Il a également travaillé avec de nombreuses juridictions en Amérique du Nord pour créer des lignes directrices qui soutiennent mieux les pompiers qui développent des maladies.

Il existe une multitude de recherches acceptées soutenant les liens présumés entre certains cancers et maladies cardiovasculaires et la lutte contre les incendies en milieu urbain, mais cela n’a pas été automatique pour les pompiers forestiers, a-t-il déclaré.

« Le système d’indemnisation des accidents du travail s’adresse aux pompiers structurels ou métropolitains, ainsi qu’aux pompiers urbains », a déclaré Guidotti, qui travaille à Ottawa et dans la région de Washington, DC. « De plus en plus, la lutte contre les incendies de forêt signifie lutter contre les incendies à l’interface entre les zones sauvages et les zones urbaines. Vous avez donc affaire à des structures en feu adjacentes ou entourées de terres sauvages en plus des incendies de forêt eux-mêmes. »

Le Dr Tee Lamont Guidotti, qui a mené des recherches approfondies sur l’impact sur la santé de la fumée et d’autres expositions sur les pompiers, affirme que les règles concernant la couverture ont commencé à changer dans certains endroits pour inclure les pompiers forestiers. (Chris Brinkworth/CBC)

Les chercheurs découvrent que la fumée des incendies de forêt comporte des risques accrus pour la santé, en particulier en cas d’exposition répétée. Et le risque ne se limite pas à respirer de la fumée.

« Nous avons de plus en plus de preuves que l’absorption de substances cancérigènes par la peau est l’une des principales voies d’exposition », a déclaré Guidotti. Les pompiers peuvent passer des jours et des semaines sans pouvoir éliminer la suie de leur peau.

Il a déclaré que les règles concernant la couverture ont commencé à changer dans certains endroits pour inclure les pompiers forestiers.

« Ces dernières années, il est devenu tellement évident que ce sous-groupe particulier de pompiers est confronté à des menaces si graves qu’il ne peut être ignoré », a-t-il déclaré.

Patchwork de couverture au Canada

La manière exacte dont les pompiers forestiers sont couverts par une indemnisation présumée dépend de la juridiction dans laquelle ils se trouvent, car presque chaque province et territoire du Canada a des règles différentes sur qui est éligible et pour quelles conditions.

En Ontario et en Alberta, les pompiers forestiers sont exclus des présomptions. Ils peuvent demander une indemnisation pour accident du travail, mais ils doivent prouver qu’il existe un lien entre leur maladie et leur travail. En Alberta, si un pompier forestier est également employé par une municipalité ou un établissement métis, il pourrait être admissible à une présomption spécifiquement pour lutter contre les incendies de structures.

En Saskatchewan, les accidents du travail sont examinés au cas par cas, mais si un pompier forestier développe un cancer, la couverture présomptive ne s’applique pas.

Un pompier utilise une torche goutte à goutte pour allumer un incendie de forêt près d’une autoroute à l’extérieur de Vanderhoof, dans le nord de la Colombie-Britannique, en juillet. Presque chaque province et territoire a des règles différentes en matière d’indemnisation des pompiers forestiers qui tombent malades en raison de leur travail. (Jesse Winter)

En Colombie-Britannique, cependant, tous les pompiers — y compris les pompiers forestiers — sont couverts pour une liste de maladies présumées liées à leur travail, comme le SSPT, les maladies cardiaques et un certain nombre de cancers, s’ils ont travaillé comme pompier pendant une période spécifique. quantité de temps.

Le Manitoba offrira bientôt une couverture présumée aux pompiers forestiers. En mai, la province a modifié sa Loi sur l’indemnisation des accidents du travail afin d’offrir aux pompiers forestiers une couverture présomptive contre les blessures cardiaques et certains cancers.

Le Québec et le Nouveau-Brunswick ne font pas de distinction entre les pompiers forestiers et les pompiers de bâtiments et couvrent un certain nombre de cancers comme présomptions. En Nouvelle-Écosse, les pompiers forestiers sont également admissibles aux mêmes présomptions que les pompiers de bâtiments, notamment pour le SSPT et une liste de cancers.

L’Île-du-Prince-Édouard ne fait la distinction entre les pompiers forestiers et les pompiers de structures qu’en ce qui concerne la couverture présumée contre le cancer. « La présomption de cancer ne s’applique pas aux pompiers qui s’occupent uniquement des incendies de forêt », a déclaré la Commission des accidents du travail de la province.

La couverture présumée ne s’applique pas non plus aux « scènes d’incendies de forêt » à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, les pompiers de structures bénéficient d’une couverture présumée contre les crises cardiaques et une liste de cancers, mais pas les pompiers forestiers. Au Yukon, les pompiers forestiers sont également exclus de la couverture présumée contre le cancer.

REGARDER | « Un incendie est un incendie, c’est un incendie », déclare le syndicat des pompiers : Le syndicat des pompiers déclare : « un incendie est un incendie, c’est un incendie ». Le directeur des sciences et de la recherche de l’Association internationale des pompiers estime que les présomptions accordées aux pompiers municipaux devraient être plus globales et inclure les pompiers forestiers.

Des présomptions « absolument vitales »

Neil McMillan, directeur de la science et de la recherche à la Division de la santé, de la sécurité et de la médecine au travail de l’Association internationale des pompiers, a déclaré que la législation régissant les présomptions doit être plus globale pour reconnaître la science et inclure les pompiers forestiers.

« Un feu est un feu, c’est un feu », a-t-il déclaré. « Nous avons constaté à travers les études réalisées aux États-Unis, au Canada et ailleurs que les produits chimiques toxiques et cancérigènes issus de la combustion de la biomasse contribuent à la maladie.

« C’est absolument vital », a déclaré McMillan, basé à Ottawa. « La présomption permet aux pompiers et à leur famille de se concentrer sur leur lutte à travers leur diagnostic, au lieu d’essayer de combattre un système qui offre des avantages, des droits et une reconnaissance. »