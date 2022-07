Les pompiers évacuent le traversier PEI-NS en tant que pêcheur et les premiers intervenants se précipitent pour secourir

Plus de 200 personnes ont été évacuées en toute sécurité d’un traversier voyageant de la Nouvelle-Écosse à l’Île-du-Prince-Édouard vendredi, après qu’un incendie s’est déclaré dans la salle des machines du navire.

L’incendie s’est déclaré à bord du MV Holiday Island vers 11 h TA, environ une heure après le début de sa traversée de Caribou, en Nouvelle-Écosse, à Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard.

“L’équipage du navire et les systèmes de sécurité ont contenu l’incendie”, a déclaré Don Cormier, vice-président de Northumberland Ferries. “Le capitaine a pris les précautions nécessaires et a jeté les deux ancres et a dirigé le navire sur un haut-fond mou à l’extérieur de l’entrée du port de Wood Islands.”

Cormier a déclaré qu’il n’y avait eu aucun blessé parmi les passagers ou l’équipage. Le reste des traversées de vendredi a été annulé car le MV Holiday Island bloquait la route de l’autre navire de la compagnie, le MV Confederation.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada enquête sur la cause.

Les passagers sont chargés sur le bateau de pêche de Myles MacDonald à partir de la structure de canot de sauvetage orange déployée depuis le pont des passagers de Holiday Island. (Soumis par Brian Rogers)

Myles MacDonald, un membre auxiliaire de la Garde côtière qui pêche également du crabe et des pétoncles à Wood Islands, s’est précipité sur les lieux dans son bateau lorsqu’il a appris que le traversier avait pris feu.

Il s’est arrêté le long de Holiday Island alors que les passagers sautaient dans une goulotte d’évacuation dans un canot pneumatique. De là, ils sont montés sur son bateau de pêche.

“Tout le monde s’entendait plutôt bien. C’est un miracle”, a déclaré MacDonald.

MacDonald a fait deux voyages à terre transportant un total de 113 des 225 personnes qui, selon lui, étaient à bord.

D’autres navires de sauvetage, dont la Garde côtière et le Centre conjoint de coordination de sauvetage d’Halifax, sont arrivés pour aider à transporter les autres. Leurs véhicules et leurs bagages ont dû être abandonnés.

Virginia Clark-Druhan de Dartmouth était l’un des passagers secourus.

“Nous profitions de notre voyage et commencions nos vacances, impatients d’atterrir à l’Île-du-Prince-Édouard, et nous avons commencé à sentir la fumée”, a-t-elle déclaré. “Et quand nous sommes sortis, nous avons regardé dehors. Et quand nous avons regardé dehors, il y avait un tas de fumée noire qui sortait de la salle des machines du haut de la cheminée.”

Elle a déclaré que l’évacuation s’était bien déroulée, avec le soutien de nombreux services différents.

De la fumée s’échappe du traversier N.-É.-Î.-P.-É. Le traversier entre la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard est évacué vendredi matin après que de la fumée a été aperçue s’échappant du navire. Vidéo soumise par Meg Elliott.

“Mais, je dois dire que s’asseoir dans ce radeau de sauvetage avec, comme, deux pieds d’eau sous nos pieds n’était pas idéal, c’est sûr.”

Clark-Druhan a déclaré qu’il y avait “un peu de panique” de la part de certains passagers, y compris ceux avec des enfants et des animaux domestiques.

“De plus, les enfants eux-mêmes étaient inquiets – beaucoup de bruit, des sonnettes d’alarme et ainsi de suite. Donc, oui, c’était inquiétant pour les personnes à bord, bien sûr.”

“Heureux d’être sur l’Île-du-Prince-Édouard”

Elle a dit que c’était réconfortant qu’ils soient si près du rivage lorsque l’incendie s’est déclaré.

« Nous savions que de l’aide allait venir. C’était juste une question d’être patient et d’attendre que les choses se passent. Mais, vous savez, je dois dire que je suis content d’être sur l’Île-du-Prince-Édouard, marchant sur la route rouge.

Shaun MacLaughlin de Westville, en Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’il retournait en Nouvelle-Écosse après des vacances en famille à l’Île-du-Prince-Édouard lorsqu’il a vu le feu depuis le terrain.

La vue d’un bateau de sauvetage alors que les passagers sont évacués de l’île Holiday. La grande structure orange est un toboggan gonflable qui a fait descendre les gens sur un canot de sauvetage. (Soumis par Frank Makk)

Il était assez proche pour entendre les annonces faites sur le MV Holiday Island alors qu’ils gonflaient des toboggans pour évacuer les passagers sur des canots de sauvetage, a-t-il déclaré.

“Dès que nous nous sommes arrêtés au terminal … vous pouviez voir beaucoup de fumée noire épaisse provenant de l’île Holiday, qui était juste assise sur le quai, et les messieurs au stand ont dit que les choses n’allaient pas bien et que nous devrions tourner autour », a-t-il déclaré.

MacLaughlin a déclaré que lui et sa famille prévoyaient maintenant de rentrer chez eux en voiture, en utilisant le pont de la Confédération à l’autre bout de l’Île-du-Prince-Édouard.

Pêcheur appelé un héros

Certaines personnes appellent MacDonald un héros pour avoir secouru des passagers avec son bateau de pêche.

« Absolument pas », fut sa réponse. « Fais juste ce que tu as à faire.

MacDonald a déclaré que de nombreuses personnes impliquées dans le sauvetage méritaient d’être félicitées, notamment le capitaine, les matelots de pont et les premiers intervenants.

Les passagers du MV Holiday Island sont vus après avoir été évacués du MV Holiday Island à la suite d’un incendie sur le navire. (Soumis par Meg Elliott)

“C’était formidable de voir tout le monde travailler si bien ensemble… Tous les services d’incendie de Vernon River à Souris étaient là”, a-t-il déclaré.

“L’essentiel est que tout le monde soit sorti sain et sauf. Tout peut être remplacé. Voitures, camions, bateaux. Tant que personne ne se blesse, c’est l’essentiel. Dès que le capitaine a annoncé que tous les passagers étaient partis, c’était une sorte de soulagement.”

Le Premier ministre donne des assurances

Dans un communiqué de presse, le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a remercié les équipes de sauvetage ainsi que les travailleurs de la santé qui étaient prêts à faire face à toute blessure.

Les traversiers appartiennent à Transports Canada et sont gérés par Northumberland Ferries.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui se trouvait en visite à l’Île-du-Prince-Édouard vendredi, a déclaré avoir parlé avec King et lui avoir offert des assurances.

«Nous avons discuté de la façon dont nous allons reprendre ce service de traversier le plus rapidement possible étant donné l’importance de ces traversiers pour la saison touristique ici à l’Île-du-Prince-Édouard», a déclaré Trudeau. “Sachez que nous y sommes et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés.”