Les pompiers européens se joignent à la bataille pour arrêter les incendies de forêt en France

L’incendie dans la région de la Gironde et des Landes voisines a brûlé plus de 74 kilomètres carrés (29 miles carrés) depuis mardi et a entraîné l’évacuation d’au moins 10 000 personnes.

Plus de 360 ​​pompiers et 100 véhicules terrestres spécialisés ont été envoyés d’Allemagne, de Roumanie, de Pologne et d’Autriche. Ils rejoignent plus de 1 000 sapeurs-pompiers français déjà sur place. La Grèce a envoyé deux avions Canadair spécialisés.