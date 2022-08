Les pompiers européens se joignent à la bataille pour arrêter les incendies de forêt en France

PARIS (AP) – Des pompiers de toute l’Europe ont commencé à arriver en France vendredi pour aider à combattre plusieurs incendies de forêt, dont un incendie géant ravageant des forêts de pins dans le sud-ouest du pays.

La brigade des sapeurs-pompiers de la région de la Gironde a indiqué que la propagation du feu de forêt avait été limitée dans la nuit en raison du peu de vent mais que les conditions pour contenir l’incendie restaient “défavorables” en raison d’un temps chaud et sec.

L’incendie dans la région de la Gironde et des Landes voisines a brûlé plus de 74 kilomètres carrés (29 miles carrés) depuis mardi et a entraîné l’évacuation d’au moins 10 000 personnes.

Plus de 360 ​​pompiers et 100 véhicules terrestres spécialisés ont été envoyés d’Allemagne, de Roumanie, de Pologne et d’Autriche. Ils rejoignent plus de 1 000 sapeurs-pompiers français déjà sur place. La Grèce a envoyé deux avions Canadair spécialisés.

La Suède a déployé deux avions Air Tractor de lutte contre les incendies pour aider à combattre des incendies de forêt séparés dans la région de Bretagne, dans l’ouest de la France.

