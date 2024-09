Les pompiers espèrent que le temps plus frais facilitera leur lutte contre trois incendies majeurs dans le sud de la Californie

WRIGHTWOOD, Californie — Les pompiers luttent contre trois incendies majeurs Les habitants des montagnes à l’est de Los Angeles ont profité du temps plus frais mercredi pour reprendre progressivement le dessus, mais pas avant que des dizaines de maisons ne soient détruites et que des milliers de personnes soient obligées d’évacuer.

La Californie n’entre que maintenant dans la saison des feux de forêt, mais elle a déjà vu près de trois fois plus de superficie brûlée que pendant toute l’année 2023. Les incendies de forêt ont menacé des dizaines de milliers de maisons et d’autres structures dans le sud de la Californie depuis leur apparition. accéléré pendant une vague de chaleur à trois chiffres pendant le week-end.

Aucun décès n’a été signalé, mais au moins une douzaine de personnes, principalement des pompiers, ont été soignées pour des blessures, principalement liées à la chaleur, ont indiqué les autorités.

Dans la petite communauté de Wrightwood, à environ 90 minutes de Los Angeles, les autorités ont imploré les habitants de fuir l’incendie du pont, qui a brûlé plus d’une douzaine de maisons dans la région.

Erin Arias, une habitante, a déclaré qu’elle se précipitait vers la montagne lorsqu’elle a reçu l’ordre de partir et qu’elle l’a fait, en prenant son passeport et son chien. Mercredi, elle et son mari ont arrosé d’eau le toit de leur maison toujours debout. Leur chat avait disparu, a-t-elle dit.

« C’est vraiment effrayant », a déclaré Arias en regardant les braises brûlées de la maison de son voisin. « Nous avons vraiment de la chance. »

Daniel Swain, climatologue à l’UCLA, a déclaré que l’incendie s’était propagé extraordinairement vite sur un terrain complexe, donnant probablement aux habitants moins de temps que d’habitude pour évacuer et surprenant même les pompiers chevronnés.

L’incendie du pont « a dû gravir les flancs des montagnes, brûler en bas des pentes, sauter par-dessus des vallées, brûler sur de nouvelles crêtes, puis redescendre la pente au moins deux autres fois en une seule période de feu », a-t-il déclaré.

L’étendue exacte des dégâts causés par les incendies reste incertaine. Les trois incendies sont les suivants :

— L’incendie de l’aéroport du comté d’Orange, qui a brûlé plus de 91 kilomètres carrés, a été maîtrisé à 5 % mercredi soir et aurait été déclenché par des équipements lourds opérant dans la zone. Le capitaine des pompiers du comté d’Orange, Steve Concialdi, a déclaré que huit pompiers ont été soignés pour des blessures, principalement liées à la chaleur. Un résident a souffert d’inhalation de fumée et un autre de brûlures, a-t-il déclaré. Plusieurs maisons ont brûlé dans le village d’El Cariso.

— L’incendie de la forêt nationale de San Bernardino, qui était contenu à 18 % mercredi, a ravagé 148 kilomètres carrés. L’incendie a blessé trois pompiers. Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’un incendie criminel à Highland. Un suspect a été arrêté mardi.

— L’incendie de Bridge Fire à l’est de Los Angeles, qui s’est multiplié par dix en une journée et a brûlé 202 kilomètres carrés, a ravagé au moins 33 maisons et six chalets et a forcé l’évacuation de 10 000 personnes. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Il était à 0% maîtrisé mercredi soir.

Le gouverneur Gavin Newsom a envoyé des troupes de la Garde nationale pour aider aux évacuations, et la Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden surveillait la situation.

Dans le village d’El Cariso, une communauté de 250 personnes située le long de l’autoroute 74 dans le comté de Riverside, un photographe de l’Associated Press a vu au moins 10 maisons et plusieurs voitures en flammes.

Le commandant des pompiers du comté d’Orange, Kevin Fetterman, a déclaré que l’incendie avait été difficile à maîtriser en raison du terrain et des conditions sèches et parce que certaines zones n’avaient pas brûlé depuis des décennies.

Plus de 5 500 foyers du comté de Riverside ont reçu un ordre d’évacuation, affectant plus de 19 000 résidents. Plusieurs chalets et structures de loisirs dans la forêt nationale de Cleveland ont été endommagés.

Dans le comté de San Bernardino, quelque 65 600 maisons et bâtiments étaient menacés par l’incendie de Line Fire, et les habitants le long de la rive sud du lac Big Bear ont reçu l’ordre de partir mardi.

L’incendie de ligne a recouvert la zone d’un épais nuage de fumée noire, qui a fourni de l’ombre aux pompiers qui tentaient de devancer les vents attendus plus tard mercredi, a déclaré Fabian Herrera, porte-parole de ceux qui luttent contre l’incendie de ligne.

Un homme de la ville de Norco, soupçonné d’avoir déclenché l’incendie de la ligne le 5 septembre, a été arrêté et accusé d’incendie criminel, a indiqué le département du shérif du comté de San Bernardino. Les autorités n’ont pas précisé ce qui avait été utilisé pour déclencher l’incendie.

Les enquêteurs ont recueilli des preuves dans le véhicule et au domicile de l’homme, suggérant qu’il aurait pu être impliqué dans le déclenchement d’autres incendies, a déclaré mercredi le shérif du comté de San Bernardino, Shannon Dicus.

À la frontière du Nevada avec la Californie, près de Reno, l’incendie de Davis a forcé des milliers de personnes à évacuer au cours du week-end, a détruit une maison et une douzaine de structures et a carbonisé près de 23 kilomètres carrés de bois et de broussailles le long de la façade est de la Sierra Nevada.

Rich Meyr et Evelyn Kelley ont été les premiers à arriver au centre d’évacuation mis en place mercredi dans un centre de loisirs du sud de Reno. Tous deux ont déclaré avoir refusé d’évacuer les incendies précédents, mais ont décidé de jouer la carte de la sécurité cette fois-ci.

« Le mariage de mon fils a lieu samedi. J’ai jeté toutes les fleurs et les robes dans le camping-car et nous sommes partis. On dirait un magasin de jardinage à l’intérieur de ce camping-car », a déclaré Kelley. « Mais qui veut brûler vif ? »

Plus de 600 pompiers ont mobilisé mercredi plus de 600 personnes pour empêcher l’incendie de se propager, malgré les vents violents qui ont cloué au sol tous les avions qui avaient largué des produits ignifuges sur les flammes au cours des deux derniers jours. L’incendie était contenu à environ 30 % mercredi soir.

___

Thayer a fait son reportage depuis El Cariso Village, Taxin depuis Santa Ana, en Californie, et Rodriguez depuis San Francisco. Les journalistes de l’Associated Press Scott Sonner à Reno, au Nevada, Amy Hanson à Helena, au Montana, Jaimie Ding à Los Angeles et Thomas Peipert à Denver ont contribué à l’enquête.