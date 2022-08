Les pompiers encerclent partiellement un incendie meurtrier en Californie

KLAMATH RIVER, Californie (AP) – Les pompiers ont eu leur première emprise sur l’incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l’année en Californie et s’attendaient à ce que l’incendie reste bloqué tout au long du week-end.

L’incendie de McKinney près de la frontière de l’Oregon était maîtrisé à 10% mercredi soir et les bulldozers et les équipes manuelles progressaient en taillant des coupe-feu autour d’une grande partie du reste de l’incendie, ont déclaré des responsables des pompiers lors d’une réunion communautaire.

Le coin sud-est de l’incendie au-dessus du siège du comté de Siskyou à Yreka, qui compte environ 7 800 habitants, a été maîtrisé. Les ordres d’évacuation pour des sections de la ville et de Hawkinsville ont été rétrogradés en avertissements, permettant aux gens de rentrer chez eux mais avec un avertissement que la situation restait dangereuse.

Environ 1 300 habitants sont toujours sous le coup d’ordres d’évacuation, ont indiqué des responsables.

L’incendie n’a pas progressé mercredi, après plusieurs jours de pluies brèves mais abondantes causées par des orages qui ont fourni un temps nuageux et plus humide.

“C’est un géant endormi en ce moment”, a déclaré Darryl Laws, un commandant d’incident unifié sur l’incendie.

De plus, les pompiers s’attendaient jeudi à encercler complètement un feu localisé de 1 000 acres (404 hectares) à la limite nord de l’incendie de McKinney.

L’incendie s’est déclaré vendredi dernier et a carbonisé près de 90 miles carrés (233 kilomètres carrés) de terres forestières, laissées sèches par la sécheresse. Plus de 100 maisons et autres bâtiments ont brûlé et quatre corps ont été retrouvés, dont deux dans une voiture incendiée dans une allée.

L’incendie a d’abord été provoqué par des vents violents devant une cellule orageuse. Plus de tempêtes plus tôt cette semaine se sont avérées une bénédiction mitigée. Une pluie battante mardi a déversé jusqu’à 3 pouces (7,6 centimètres) sur certaines sections orientales de l’incendie, mais la majeure partie de la zone d’incendie n’a pratiquement rien reçu, a déclaré Dennis Burns, analyste du comportement du feu.

La dernière tempête a également suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles inondations fluviales et glissements de terrain. Un entrepreneur privé dans une camionnette qui participait aux efforts de lutte contre les incendies a été blessé lorsqu’un pont a cédé et a emporté le véhicule, a déclaré Kreider. L’entrepreneur a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a-t-elle déclaré.

Cependant, aucun événement météorologique n’a été prévu pour les trois ou quatre prochains jours qui pourraient donner des “jambes” au feu, a déclaré Burns.

La bonne nouvelle est arrivée trop tard pour de nombreuses personnes dans le pittoresque hameau de Klamath River, qui abritait environ 200 personnes avant que l’incendie ne réduise en cendres de nombreuses maisons, ainsi que le bureau de poste, le centre communautaire et d’autres bâtiments.

Dans un centre d’évacuation mercredi, Bill Simms a déclaré que trois des quatre victimes étaient ses voisins. Deux étaient un couple marié qui vivait sur la route.

“Je ne suis pas émotif à propos de choses et de choses matérielles”, a déclaré Simms. “Mais quand vous entendez mes voisins d’à côté sont morts … cela devient un peu émouvant.”

Leurs noms n’ont pas été officiellement confirmés, ce qui pourrait prendre plusieurs jours, a déclaré Courtney Kreider, porte-parole du bureau du shérif du comté de Siskiyou.

Simms, un retraité de 65 ans, a acheté sa propriété il y a six ans comme résidence secondaire avec accès à la chasse et à la pêche. Il est retourné vérifier sa propriété mardi et a constaté qu’elle avait été détruite.

« La maison, la maison d’hôtes et le camping-car avaient disparu. C’est juste un terrain vague, une dévastation », a déclaré Simms. Il a trouvé le corps d’un de ses deux chats, qu’il a enterré. L’autre chat est toujours porté disparu. Il a pu emmener ses deux chiens avec lui au refuge.

Harlene Schwander, 82 ans, a perdu la maison dans laquelle elle venait d’emménager il y a un mois pour se rapprocher de son fils et de sa belle-fille. Leur maison a survécu mais sa maison a été incendiée.

Schwander, une artiste, a déclaré qu’elle n’avait réussi à prendre que quelques photos de famille et quelques bijoux avant d’évacuer. Tout le reste, y compris sa collection d’art, a pris feu.

“Je suis triste. Tout le monde dit que ce n’était que des trucs, mais c’était tout ce que j’avais », a-t-elle déclaré.

La Californie et une grande partie du reste de l’Ouest connaissent la sécheresse et le danger d’incendie de forêt est élevé, la pire saison des incendies étant toujours à venir. Des incendies brûlent dans le Montana, l’Idaho et le Nebraska et ont détruit des maisons et menacent des communautés.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. La Californie a connu ses incendies de forêt les plus importants, les plus destructeurs et les plus meurtriers au cours des cinq dernières années. En 2018, un incendie massif dans les contreforts de la Sierra Nevada a détruit une grande partie de la ville de Paradise et tué 85 personnes, le plus grand nombre de décès dus à un incendie de forêt aux États-Unis en un siècle.

Dans le nord-ouest du Montana, un incendie qui a détruit au moins quatre maisons et forcé l’évacuation d’environ 150 résidences à l’ouest de Flathead Lake a continué d’être poussé vers le nord par les vents mercredi, ont déclaré des responsables des pompiers.

Les équipages ont dû être retirés des lignes mercredi après-midi en raison de l’augmentation de l’activité des incendies, a déclaré Sara Rouse, une responsable de l’information publique, à NBC Montana.

On craignait que le feu n’atteigne le lac Mary Ronan d’ici mercredi soir, ont déclaré des responsables.

L’incendie, qui a commencé le 29 juillet dans l’herbe de la réserve indienne de Flathead, s’est rapidement déplacé dans le bois et a carbonisé près de 29 miles carrés (76 km carrés).

Le Moose Fire dans l’Idaho a brûlé plus de 85 miles carrés (220 kilomètres carrés) dans la forêt nationale de Salmon-Challis tout en menaçant les maisons, les opérations minières et les pêcheries près de la ville de Salmon.

Et un incendie de forêt dans le nord-ouest du Nebraska a entraîné des évacuations et détruit ou endommagé plusieurs maisons près de la petite ville de Gering. L’incendie de Carter Canyon a commencé samedi sous la forme de deux incendies distincts qui ont fusionné.

___

Weber a rapporté de Los Angeles. les journalistes d’Associated Press Amy Hanson à Helena, Montana; Margery Beck à Omaha, Nebraska ; et Keith Ridler à Boise, Idaho, ont contribué à ce rapport.

Haven Daley et Christopher Weber, Associated Press