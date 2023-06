Les pompiers du Québec se disent incapables de maîtriser tous les incendies

L’autorité des incendies du Québec dit qu’elle est incapable de maîtriser les 153 incendies qui brûlent dans la province. Il dit qu’il ne peut attaquer qu’entre 20 et 30 feux à la fois jusqu’à l’arrivée des renforts.

« Nous avons pris en charge 35 incendies aujourd’hui, contre 21 hier. Nous avons choisi des feux spécifiques pour protéger nos infrastructures critiques, mais surtout pour protéger notre population », a déclaré le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel lors d’une conférence de presse dimanche.

« Toutes nos ressources sont concentrées sur ces incendies. »

Les forces armées et les pompiers de l’extérieur de la province ont commencé à arriver samedi pour aider les pompiers locaux. Une centaine de soldats sont sur le terrain et 550 autres pompiers sont en route.

Dimanche, le président français Emmanuel Macron a annoncé sur Twitter que la France enverra 100 pompiers en renfort pour aider à combattre les incendies qui brûlent dans tout le Québec.

La sauvegarde devrait permettre à l’autorité provinciale des incendies, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), de changer sa stratégie – qui vise actuellement à protéger les villes et les infrastructures – pour passer à l’attaque et éteindre les incendies pour de bon.

Interdictions d’accès à la forêt

Le ministère des Forêts du Québec a interdit l’accès à davantage de forêts et fermé des routes à partir de 8 h dimanche alors que les incendies continuent de brûler dans toute la province.

L’accès aux forêts du nord du Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de l’Outaouais, de Lanaudière et des Laurentides est limité. Une liste des parcs et forêts fermés est disponible sur le site du gouvernement .

Le ministère affirme qu’il est nécessaire de restreindre l’accès aux forêts pour réduire le risque de nouveaux incendies et faciliter les opérations de lutte contre les incendies.

Le risque de nouveaux incendies de forêt incite également l’organisme qui gère le réseau des parcs provinciaux du Québec, la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), à interdire ou limiter l’accès à 13 de ses parcs. Elles comprennent les réserves fauniques La Vérendrye et des Laurentides, ainsi qu’un liste complète des parcs fermés est disponible.

État d’urgence

Val d’Or et une ville voisine en Abitibi-Ouest sont les dernières municipalités à procéder à des évacuations en raison des feux de forêt. Val d’Or a déclaré l’état d’urgence.

La Ville a émis un ordre d’évacuation pour les personnes habitant les secteurs Louvicourt, Lac Wyeth, Lac Guéguen, Lac Matchi-Manitou et Lac Villebon, « étant donné que deux incendies non maîtrisés font rage du côté est du secteur Louvicourt et en raison de la mauvaise qualité de l’air », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Les personnes évacuées peuvent se diriger vers le Centre multisports Fournier, qui abrite également des personnes de la Nation Anishinaabe du Lac Simon et de la communauté algonquine de Kiticisakik forcées de quitter leur domicile samedi.

Ceux du noyau urbain de Val d’Or ne sont pas touchés par l’avis d’évacuation car les incendies ne menacent pas le secteur, bien que la qualité de l’air soit toujours considérée comme très mauvaise et que les résidents soient encouragés à rester à l’intérieur.

La ville de Normétal en Abitibi-Ouest fait également l’objet d’un ordre d’évacuation. Les autorités ont redirigé les 754 résidents au sud de la ville vers Dupuy ou La Sarre.

Une épaisse fumée provenant des incendies de forêt flotte dans l’air sur la route 117 en direction de Val d’Or, au Québec. ( Boualem Hadjouti/Radio-Canada)

Au total, environ 14 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile dans les communautés proches des feux de forêt, dont Sept-Îles sur la Côte-Nord du Québec, la communauté innue voisine de Mani-Utenam et Lebel-sur-Quévillon dans le Nord du Québec.

La ville de Sept-Îles a renouvelé l’état d’urgence local pour cinq jours, mais aucune nouvelle évacuation n’aura lieu dimanche.

Les avis d’évacuation pour les secteurs Moisie, Les Plages et Lac Daigle seront maintenus pendant au moins 24 heures supplémentaires.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, dit qu’il ne veut pas que les gens retournent chez eux et soient à nouveau évacués. Mais, il est optimiste quant à l’évolution des incendies près de la rivière Nipissis alors qu’ils ralentissent.

Bien que les températures soient plus fraîches, un changement de vent et moins de pluie que prévu dans les prévisions du début de la semaine suscitent des inquiétudes, a-t-il déclaré.

Hospitalisations, évacuations aériennes

Manon Asselin, la directrice générale du CISSS Côte-Nord, a indiqué que 47 personnes avaient besoin de soins aigus et ont été transportées vers les hôpitaux de Montréal et de Québec par évacuation aérienne.

Plus aucune évacuation aérienne n’est prévue et les autorités disent se préparer à évacuer les patients par la route si nécessaire.

REGARDER | Les incendies persistent partout au Canada, mais Blair affirme que « beaucoup de travail a été fait » pour se préparer à une saison difficile :