Les pompiers du Massachusetts continuent de lutter contre les feux de brousse tenaces dans tout l’État

BOSTON– Les pompiers du Massachusetts continuent de combattre les feux de brousse tenaces à travers l’État, les responsables exhortant les résidents à prendre des précautions pour éviter de déclencher de nouveaux incendies.

Des centaines d’acres (hectares) dans la grande région de Boston ont déjà brûlé la semaine dernière et de nouveaux incendies ont éclaté dans l’ouest et le centre de l’État.

Dans le Massachusetts, 15 incendies de forêt en moyenne sont signalés chaque mois d’octobre. Cette année, le total mensuel a plafonné à environ 200, soit une augmentation d’environ 1 200 % par rapport à la moyenne, rivalisant avec les chiffres mensuels habituellement observés lors de la traditionnelle saison des feux de brousse au début du printemps.

Une centaine d’incendies ont été signalés au cours des sept derniers jours du mois et les informations préliminaires indiquent que tous ont été provoqués par une activité humaine, selon les pompiers. Les incendies ont incité certaines communautés la semaine dernière pour annuler les cours scolaires et les activités d’Halloween.

Vendredi, le National Weather Service a déclenché un avertissement « drapeau rouge » pour une grande partie de l’est du Massachusetts. L’avertissement signifie que la région, qui a connu un temps sec et chaud, court un risque élevé d’incendie.

Les pompiers ont rappelé aux résidents que les feux à ciel ouvert sont interdits dans tout l’État jusqu’en janvier et dans de nombreuses communautés toute l’année.

Ils ont également exhorté les résidents à éviter de cuisiner et de chauffer à l’extérieur et à faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des équipements électriques comme les tondeuses à gazon et les souffleurs de feuilles. Les moteurs peuvent devenir suffisamment chauds pour enflammer les feuilles sèches et l’herbe.

Les pompiers ont également mis en garde contre le fait de jeter des mégots de cigarettes, des allumettes ou d’autres objets à fumer par-dessus le bord d’un balcon, de les écraser dans les escaliers ou les balustrades, ou de les jeter dans la végétation sèche ou les débris.

Samedi, un homme de Boston a été arrêté en lien avec un feu de brousse à Milford, à environ 64 kilomètres à l’ouest de Boston. L’homme a été accusé d’avoir incendié la terre d’autrui et d’avoir brûlé des terres, des arbres, du bois et des produits.

Plus d’un quart des incendies de brousse et de forêt de cette année ont eu lieu en octobre, selon le chef des pompiers David Celino du département de la conservation et des loisirs du Massachusetts. Les incendies d’octobre ont également représenté plus de la moitié des 1 158 acres (469 hectares) brûlés jusqu’à présent cette année.

« Les conditions météorologiques et les combustibles secs en surface qui ont contribué à ces incendies rapides devraient se poursuivre dans les jours à venir », a déclaré Celino dans un communiqué de presse. « Tout incendie extérieur se développera rapidement, deviendra difficile à contrôler et nécessitera de nombreux moyens de lutte contre les incendies.

Le prévôt des incendies de l’État, Jon Davine, a déclaré qu’environ 45 % des maisons du Massachusetts se trouvent dans ou à proximité de zones boisées exposées à un risque d’incendies de brousse et de forêt. Beaucoup de ces incendies ont commencé avec des activités autour de la maison, comme la cuisine en plein air et l’utilisation de tracteurs à gazon et d’autres équipements électriques, a-t-il ajouté.