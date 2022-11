Les pompiers d’Onslow disent qu’une note de service de la GRC montre que l’enquête sur les coups de feu dans la caserne des pompiers devrait être rouverte

Les pompiers de la Nouvelle-Écosse, toujours aux prises avec le traumatisme d’avoir vu des agents de la GRC tirer des coups de feu dans leur salle il y a deux ans, se disent « choqués » de voir de nouveaux documents internes de la GRC faisant écho à leurs propres préoccupations concernant l’incident.

Lors de la fusillade de masse d’avril 2020 dans toute la province, deux agents de la GRC ont tiré cinq balles qui ont touché la salle des pompiers d’Onslow Belmont dans le comté de Colchester alors qu’ils cherchaient le tireur. Ils ont pris un fonctionnaire municipal portant un gilet de sécurité debout à côté d’une voiture de patrouille de la GRC pour leur suspect, dont ils savaient qu’il conduisait une fausse voiture de police.

La Commission des pertes massives qui mène l’enquête sur le déchaînement d’un homme armé qui a tué 22 personnes a continué à publier des documents ces dernières semaines, même après la fin des audiences publiques.

Inclus est une note de service interne de janvier 2021 de l’équipe d’enquête sur les situations dangereuses (HOIT) de la GRC de la Nouvelle-Écosse qui indique qu’un rapport sur la fusillade d’Onslow, commandé par le chien de garde de la police de la province, comportait de multiples “inexactitudes et omissions”.

Les pompiers d’Onslow, Darrell Currie et Greg Muise, qui se trouvaient à l’intérieur de la salle lors de la fusillade, ont longtemps critiqué ce rapport de l’équipe d’intervention en cas d’incident grave (SIRT) de la Nouvelle-Écosse et la décision de ne pas porter d’accusations contre les deux gendarmes impliqués.

“C’était juste un autre élément de preuve pour dire que le rapport SIRT était défectueux”, a déclaré Currie dans une interview aux côtés de Muise. “Cela n’a fait que réaffirmer ce que je pensais depuis le début.”

La note de service de la GRC critique un rapport d’expert rédigé par le consultant de Vancouver, Joel Johnston, à qui on avait demandé d’examiner toutes les preuves recueillies par le SIRT et de déterminer si le recours à la force par les agents était approprié.

Une vidéo de surveillance de la salle des pompiers d’Onslow Belmont le 19 avril 2020 montre le const. Terry Brown à l’arrière du bâtiment. Le code temporel sur la vidéo de surveillance est rapide de 10 minutes. (Commission des pertes massives)

Le rapport de Johnston a déclaré le 19 avril 2020, la gendarme de la GRC. Terry Brown et const. Dave Melanson n’était qu’à quelques minutes de l’endroit où deux personnes avaient été récemment tuées à Debert. Ils pensaient qu’ils étaient sur le point d’attraper le tireur et ont donc agi pour des motifs raisonnables lorsqu’ils ont “confronté de manière visible et audible” l’employé municipal portant le gilet.

Ce n’est que lorsque le travailleur, David Westlake, s’est esquivé derrière le croiseur marqué et a couru vers le hall – une action que les agents ont raisonnablement considérée comme “une réponse évasive, agressive et potentiellement mortelle” – qu’ils ont tiré, a écrit Johnston.

Mais la note de service de la GRC fait écho aux points soulevés par les pompiers d’Onslow, notamment que les douilles montrent que les policiers se trouvaient à une distance considérable – 88 mètres – de Westlake lorsqu’ils lui ont tiré dessus.

Il note également que vidéosurveillance et les témoignages confirment qu’il n’a fallu que quelques secondes à Brown et Melanson pour commencer à tirer une fois arrivés. La vidéo montre également que Westlake ne s’est jamais baissé.

Le mémo indique qu’il n’y a aucune preuve que les agents ont tenté d’envoyer un message sur leurs radios de police juste avant d’ouvrir le feu, comme ils l’ont dit.

Currie a déclaré que les enquêteurs de la GRC qui l’avaient interrogé environ un an après la fusillade dans le cadre de leur propre enquête interne semblaient sincères quant à leur désir d’être minutieux et de “faire la bonne chose”.

La réparation des dommages à la salle Onslow a coûté 39 000 $, somme que les pompiers affirment que la GRC a payée. (Soumis par Sharon McLellan)

“En voyant la note de service, c’est la première fois que je peux croire que la GRC a réellement fait ce qu’elle a dit”, a déclaré Currie.

“Je suis choqué qu’ils s’en prennent à l’un des leurs, ce n’est pas dans leur culture.”

Le directeur du SIRT de l’époque, Felix Cacchione, a déclaré à l’enquête qu’il avait de “vraies inquiétudes” au sujet du rapport de Johnston – et a décidé de ne plus jamais l’embaucher parce que son travail était “unilatéral”.

Cependant, Cacchione a déclaré à l’enquête qu’il maintenait sa décision finale de ne pas porter d’accusation après avoir examiné toutes les preuves.

Currie a déclaré que cela ne lui suffisait pas et a suggéré que si Cacchione avait de tels problèmes avec le rapport de Johnston, il aurait dû en commander un autre. Muise a accepté, ajoutant “il semble que personne ne veuille prendre le blâme et SIRT ne voulait pas creuser davantage.”

Les deux pompiers demandent au SIRT de rouvrir l’enquête à la lumière de la note de service interne de la GRC.

Deux agents de la GRC ont commencé à tirer en direction de la salle des pompiers d’Onslow Belmont le 19 avril vers 10 h 21. (Radio-Canada)

Bruce Pitt-Payne, un gendarme à la retraite de la Colombie-Britannique, est d’accord. Il a dit qu’il ne semble y avoir aucun inconvénient à rouvrir le dossier.

“Ils devraient certainement enquêter aussi loin qu’ils le peuvent … c’est un incident très grave. Je pense que nous en parlerions tous un peu différemment si l’un des policiers ou M. Westlake ou quelqu’un dans ce bâtiment était réellement décédé”, Pitt- dit Payne.

Bruce Pitt-Payne, un ancien agent de la GRC, dit qu’il n’y a rien à perdre en rouvrant l’enquête. (Radio-Canada)

L’actuel directeur du SIRT, John Scott, a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé mardi sur le mémo publié et les appels à rouvrir l’enquête Onslow.

La GRC décidera si elle partage le rapport

Le porte-parole de la GRC en Nouvelle-Écosse, le cap. Chris Marshall a déclaré par e-mail “à aucun moment la GRC n’a tenté d’influencer l’enquête du SIRT. Le but de la note de service était de faire prendre conscience au SIRT des incohérences dans le rapport sur le recours à la force, des préoccupations du SIRT concernant le rapport également.”

Marshall a déclaré que l’enquête sur les événements dangereux de la force à Onslow est « presque terminée » et que le rapport final est en cours de rédaction. Une fois terminé, la GRC examinera ses conclusions et travaillera sur toutes les recommandations qui n’ont pas encore été traitées, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si ce rapport serait partagé avec des agences extérieures, Marshall a déclaré qu'”une décision sera prise” sur qui recevra une copie une fois qu’il sera terminé.